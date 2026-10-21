L’Executiu destina més de 34.000 euros a repensar tota la xarxa d’autobusos i preparar l’arribada d’un futur tramvia

El Govern ha adjudicat a l’empresa Sinob Mobilitat, per un import de 34.380 euros, l’estudi que haurà de definir la reestructuració de la xarxa d’autobusos i la seva adaptació a un futur tramvia. L’objectiu és millorar el funcionament del transport públic i establir les bases d’un sistema que permeti compatibilitzar els serveis actuals amb la possible implantació d’un transport segregat.
L’encàrrec, però, no es limitarà a revisar els recorreguts dels autobusos, sinó que també haurà de determinar les futures parades del tramvia i identificar les reserves d’espai necessàries per al seu pas. D’aquesta manera, l’anàlisi abordarà tant la reorganització de la xarxa existent com les infraestructures que caldria preveure per integrar-hi aquest nou mitjà de transport.
El primer concurs va quedar desert perquè l’única empresa que s’hi havia presentat no havia aportat tota la documentació exigida
Pel que fa als terminis, l’empresa adjudicatària disposarà de cinc mesos a partir de la signatura del contracte per completar els treballs d’avaluació i planificació. Els resultats hauran de servir de base per orientar les futures actuacions en matèria de mobilitat, tot i que l’adjudicació correspon únicament a la redacció de l’estudi i no a l’execució de les infraestructures.
Cal recordar que el primer concurs havia quedat desert perquè l’única empresa que s’hi havia presentat no havia aportat tota la documentació exigida. Davant d’aquesta situació, l’Executiu va optar per convocar novament la licitació en els mateixos termes, atesa la importància que atribueix a aquesta anàlisi per millorar la mobilitat del país. L’adjudicació definitiva s’ha fet pública aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).