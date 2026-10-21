Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Un autobús circulant pel país. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
  • Societat
La mobilitat del futur pren forma

L’Executiu destina més de 34.000 euros a repensar tota la xarxa d’autobusos i preparar l’arribada d’un futur tramvia

Sinob Mobilitat disposarà de cinc mesos per definir la reorganització, les futures parades i els espais necessaris per al transport segregat

El Govern ha adjudicat a l’empresa Sinob Mobilitat, per un import de 34.380 euros, l’estudi que haurà de definir la reestructuració de la xarxa d’autobusos i la seva adaptació a un futur tramvia. L’objectiu és millorar el funcionament del transport públic i establir les bases d’un sistema que permeti compatibilitzar els serveis actuals amb la possible implantació d’un transport segregat.

L’encàrrec, però, no es limitarà a revisar els recorreguts dels autobusos, sinó que també haurà de determinar les futures parades del tramvia i identificar les reserves d’espai necessàries per al seu pas. D’aquesta manera, l’anàlisi abordarà tant la reorganització de la xarxa existent com les infraestructures que caldria preveure per integrar-hi aquest nou mitjà de transport.

El primer concurs va quedar desert perquè l’única empresa que s’hi havia presentat no havia aportat tota la documentació exigida

Pel que fa als terminis, l’empresa adjudicatària disposarà de cinc mesos a partir de la signatura del contracte per completar els treballs d’avaluació i planificació. Els resultats hauran de servir de base per orientar les futures actuacions en matèria de mobilitat, tot i que l’adjudicació correspon únicament a la redacció de l’estudi i no a l’execució de les infraestructures.

Cal recordar que el primer concurs havia quedat desert perquè l’única empresa que s’hi havia presentat no havia aportat tota la documentació exigida. Davant d’aquesta situació, l’Executiu va optar per convocar novament la licitació en els mateixos termes, atesa la importància que atribueix a aquesta anàlisi per millorar la mobilitat del país. L’adjudicació definitiva s’ha fet pública aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).

Comparteix
Notícies relacionades
Govern intenta dissipar el temor a una allau migratòria amb la UE i defensa que es mantindrà el control de les quotes
Concòrdia alerta que el Registre de la Propietat no funcionarà durant aquesta legislatura malgrat aprovar-se la llei
Llum verda de Govern a la proposta del PS per regular les cooperatives d’habitatge plantejant-hi modificacions

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Parròquies, Societat
[Amb àudio]: La protesta contra el mirador de l’Alt de la Capa ja té ‘banda sonora’ i apuja el to contra el comú
  • Societat
El nou servei de cardiologia supera el centenar de procediments en els seus tres primers mesos de funcionament
  • Societat
Eusebi Nomen: «Els grans perdedors amb l’Acord són la població en l’activitat domèstica i els sectors no financers»
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
[Amb àudio]: La protesta contra el mirador de l’Alt de la Capa ja té ‘banda sonora’ i apuja el to contra el comú
  • Parròquies, Societat
La propietat de l’aparcament Vinyes porta el comú a la Batllia: «Ens ha abandonat amb la seva negligència»
  • Parròquies, Societat
Andorra la Vella destina 47.200 euros a instal·lar 110 càmeres de videovigilància en equipaments i espais comunals
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu