El PS posa en dubte la seguretat de la cartera digital i exigeix explicacions al Govern sobre el seu cost i funcionament

La consellera general del grup parlamentari Socialdemòcrata (GPS), Laia Moliné, ha presentat 15 preguntes escrites al Govern per aclarir les garanties de seguretat, el cost i les limitacions de la cartera digital. La iniciativa posa especial èmfasi en el reconeixement internacional de l’aplicació i en la seva compatibilitat amb els sistemes d’identitat digital de la Unió Europea. En aquest sentit, Moliné reclama conèixer les gestions efectuades amb Espanya i França perquè acceptin els documents andorrans, així com si serà necessari adaptar o substituir la tecnologia actual i quin cost comportaria.
Un altre dels principals interrogants gira al voltant de la protecció de les dades personals i el control públic de l’aplicació. Així, la parlamentària demana confirmar si l’eina utilitza serveis de Google, com Firebase i Crashlytics, i si es transmet informació als servidors de la companyia. També vol saber quines dades es podrien compartir, amb quina finalitat i durant quant de temps es conservarien. Paral·lelament, pregunta si s’ha fet una avaluació d’impacte sobre la protecció de dades, quines auditories de ciberseguretat s’han efectuat i si el codi font de l’aplicació es troba en repositoris vinculats a comptes personals de treballadors o empreses contractades.
Pel que fa al funcionament quotidià, el GPS reclama explicacions sobre diverses incidències que poden afectar els usuaris, com ara els casos en què no s’accepta el carnet de la CASS incorporat a la cartera digital, la manca d’actualització automàtica dels documents renovats o la utilització de la fotografia del passaport per a tots els carnets. Moliné també qüestiona l’aparició de dates de venciment de la ITV en vehicles exempts de passar aquesta inspecció i demana aclarir si aquesta circumstància podria comportar sancions indegudes. Així mateix, sol·licita el nombre de reclamacions registrades des de la posada en funcionament de l’eina i les mesures adoptades per resoldre-les.
Finalment, la consellera exigeix un desglossament del cost total del projecte, amb la identificació de les empreses participants, les adjudicacions, els conceptes facturats i les anualitats, a més del pressupost previst per als pròxims exercicis. Des del grup parlamentari defensen que la digitalització dels serveis públics ha de facilitar els tràmits administratius, però consideren imprescindible garantir la fiabilitat dels documents, la protecció de la informació personal i la transparència en la gestió dels recursos públics.