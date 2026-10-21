Eusebi Nomen: «Els grans perdedors amb l’Acord són la població en l’activitat domèstica i els sectors no financers»

L’exconseller general i empresari Eusebi Nomen ha advertit que l’Acord d’associació amb la Unió Europea beneficiarà principalment el sector dels fons d’inversió, mentre que perjudicarà el sector primari, els serveis no financers i la ciutadania en el seu dia a dia. Així ho ha defensat aquest dimecres al programa ‘Avui serà un bon dia’ d’RTVA, en el qual ha qüestionat el repartiment dels beneficis que pot comportar el pacte. «En l’Acord d’associació hi ha un gran guanyador i uns grans perdedors», ha manifestat, abans d’assenyalar que el text permetrà «guanyar milers de milions a unes persones molt concretes» més enllà de la banca.
Una de les principals crítiques de Nomen s’ha centrat en l’absència d’una clàusula específica per limitar la inversió estrangera en segones residències, una mancança que, segons la seva interpretació, deixarà el mercat immobiliari exposat a una pressió especulativa més elevada. Així, l’exconseller ha assegurat que la Comissió Europea ja va advertir el Principat d’aquesta qüestió el 2025 i ha comparat la situació amb la de San Marino, la qual, ha assenyalat, sí que va adoptar mesures de protecció. «Per tant, Andorra està oberta l’especulació d’habitatge secundari», ha afirmat, tot advertint que l’augment potencial de compradors podria accentuar, encara més, el desequilibri entre els salaris i el cost de l’habitatge.
En aquest sentit, també ha qüestionat l’eficàcia de les polítiques públiques d’habitatge impulsades per l’Executiu. «No tindrà cap impacte el parc públic d’habitatge. És un exercici interessant, és un esforç segur, és considerable, però quin impacte està tenint? Cap», ha etzibat. Tal com ha apuntat, limitar la construcció tampoc evitaria l’encariment dels immobles si augmenta la demanda, motiu pel qual considera que l’Acord agreujarà una situació que ja identifica com un dels principals problemes de la població. Amb tot, i preguntat directament sobre si el mercat immobiliari es tensionarà encara més, ha respost amb contundència: «I tant».
«L’Acord d’associació està fet perquè puguin existir fons d’inversió andorrans amb passaport europeu» – Eusebi Nomen
Pel que fa als possibles beneficiaris, Nomen ha situat els fons d’inversió andorrans amb passaport europeu com el principal atractiu econòmic de l’Acord, per davant de les oportunitats que es puguin generar en altres activitats. Doncs, ha argumentat que el pacte no resol les dificultats derivades de l’orografia del país ni l’encaix de l’IGI amb l’IVA europeu, factors que, al seu entendre, continuaran limitant l’exportació de mercaderies. «L’Acord d’associació està fet perquè puguin existir fons d’inversió andorrans amb passaport europeu», ha reiterat, estimant que Andorra podria especialitzar-se en fons de dimensions reduïdes i arribar a gestionar entre 20.000 i 100.000 milions d’euros, una projecció que ha presentat com una oportunitat per al sector financer.
«Els grans perdedors són el sector primari, els prestadors de serveis no financers i la població», ha insistit, tot diferenciant les conseqüències que preveu per a cadascun d’aquests àmbits. En el cas de l’agricultura i la ramaderia, ha alertat que els productors locals haurien de competir amb explotacions europees beneficiàries de la política agrària comuna, sense disposar, ha exposat, dels mateixos mecanismes d’ajuda. Quant als serveis no financers, ha posat l’exemple dels fusters i els instal·ladors, els quals després d’un període transitori de tres anys haurien d’afrontar una major competència de professionals desplaçats temporalment des de la Unió Europea. «El que hem de tenir en compte és la balança», ha remarcat, en referència a la diferència entre les dimensions del mercat pirenaic i les dels països veïns.
Un altre dels punts que ha suscitat les seves crítiques ha estat el sistema de quotes de residència previst en l’Acord, sobre el qual ha qüestionat les explicacions que s’han traslladat fins ara a la ciutadania. Segons la seva lectura, el mecanisme obligaria el país a posar a disposició prou autoritzacions per mantenir un determinat creixement net (superior al 7%), mentre que les persones comunitàries amb més de cinc anys de residència passarien a una altra categoria administrativa. Nomen ha arribat a plantejar que aquesta combinació podria exigir posar a disposició entre 15.000 i 20.000 autoritzacions el primer any, tot matisant que això no significa que necessàriament arribin tantes persones. «La gent vindrà si li ve de gust o no. Tu no els podràs parar», ha advertit.
«[El parc públic d’habitatge] És un exercici interessant, és un esforç segur, és considerable, però quin impacte està tenint? Cap» – Eusebi Nomen
Més enllà de les conseqüències econòmiques, l’exconseller ha carregat contra la gestió política dels darrers 15 anys i ha vinculat la pèrdua de qualitat de vida amb un deteriorament de la identitat del país. «Jo crec que DA ha fet molt mal», ha assegurat, abans d’interpel·lar la ciutadania sobre si viu millor que fa una dècada i mitja. Així, Nomen ha recordat que va escollir Andorra per la proximitat entre els ciutadans i les institucions, la poca burocràcia i l’entorn natural, uns atributs que considera que s’estan perdent. També ha advertit que l’aplicació de l’Acord podria afeblir, segons la seva interpretació, alguns dels controls actuals en matèria d’immigració i antecedents personals, una de les qüestions que també preocupa la ciutadania.
Finalment, Nomen ha pronosticat que les pròximes eleccions generals acabaran convertint-se en un plebiscit sobre l’Acord d’associació si el referèndum se celebra després dels comicis. En aquesta línia, l’exconseller ha defensat que els partits haurien d’explicar quin projecte de país proposen tant si el pacte acaba prosperant com si és rebutjat. Al mateix temps, ha sostingut que la Unió Europea mantindria una bona relació de veïnatge amb el Principat en cas d’una victòria del no, perquè considera que les institucions europees tenen el compromís de respectar les particularitats dels petits estats. «En aquestes eleccions, com que el referèndum serà després, tots els partits tenen l’obligació, em sembla, de dir: el meu programa electoral, si al final surt que sí a l’Acord d’associació, és aquest; i el meu programa electoral, si al final surt que no, és aquest», ha conclòs.