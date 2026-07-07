L’hospital celebra un pas endavant en els procediments cardiològics amb la creació del servei d’intervencionisme

Les malalties cardiovasculars, entre les quals destaquen les síndromes coronàries i les patologies coronàries, continuen sent una de les principals causes de mortalitat que tenen tots els país desenvolupats com és el cas del Principat i de les quals «requereixen una ràpida i eficient resposta«. Una frase que han recordat i en la que han coincidit avui dos actors com són el cap de Govern, Xavier Espot, i el doctor Josep Brugada, referent mundial en arrítmies i mort sobtada, del qual coneixíem fa uns dies que arriba al país per liderar el nou servei de cardiologia intervencionista i hemodinàmica a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell.
Un espai de 250 metres quadrats que es va inaugurar el passat 25 de juny i que ja en ple funcionament ha pogut tractar al Principat un total de 17 pacients que han evitat així haver d’evacuar-se fins a l’estranger, amb la vista posada que ho evitin d’aquesta forma un total de 400 ciutadans anualment. D’entre els quals han sigut tractats fins avui, segons ha fet saber la mateixa directora general de Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), Meritxell Cosan, només un ha patit un infart agut, i no se l’ha hagut de traslladar al territori veí en resoldre’s amb èxit.
Tot i l’eficiència i modernitat que presenten les màquines incorporades en aquest espai, i la disposició que tenen per elaborar un procediment diagnòstic i terapèutic i poder sotmetre intervencions cardiovasculars bàsiques, Cosan ha concretat que «la majoria dels infarts aguts se continuaran tractant a l’estranger en un protocol que es coneix com a operació llampec». En aquest sentit, i com ha indicat al seu torn el doctor Antonio Carballo, la patologia coronària ha suposat fins ara el 90% d’aquestes primeres 17 intervencions, «una patologia que predomina en el pacient ambulatori, és a dir, el que ingressa al matí a l’hospital de dia i que si tot va bé se’l dona d’alta al vespre». Carballo ha incidit que en aquest espai també es pretén «donar resposta a la patologia del pacient ingressat», com aquells que se’ls atén d’urgència per una angina de pit o un dolor coronari.
Una altra de les veus significatives i presents a la presentació oberta al públic de la sala d’intervencionisme ha estat la de la titular de Salut, la ministra Helena Mas, qui ha recordat que «els procediments cardiològics tenen una prevalença important al nostre país i que es tracta d’una prestació d’excel·lència i acompanyada pels millors professionals», motiu del qual s’hagi tirat endavant la transformació d’aquest magatzem que com remarcava Cosan es va haver de remodelar mentre s’esperava una resolució judicial de gairebé dos anys per la licitació de l’espai sol·licitada pel primer llogater. Val a dir que ambdós doctors treballen en aquesta sala amb els seus respectius equips i una infermera, a més d’ajudar-se de quatre treballadors del SAAS.
Per la seva banda, el cap de Govern, Xavier Espot, ha iniciat el seu parlament destacant que «avui és un dia especial en la consolidació d’un model que aspira a donar una medicina més propera i moderna a tots els habitants del Principat». Així, ha volgut deixar clar que culminar aquesta zona, la qual es troba porta a porta amb el bloc quirúrgic i permet el benefici dels serveis vasculars i de cardiologia, «no és només incloure una especialitat que no es disposava, sinó que permet ampliar significativament la capacitat assistencial del centre mèdic«.
Altrament, Espot ha fet referència al fet que l’altre dia al Debat d’Orientació Política es va posar el focus en el tema sanitari i que «malgrat les crítiques polítiques, els darrers anys han estat claus per incorporar avenços tan vitals com el nou servei oncològic i equipaments innovadors com una nova ressonància magnètica». Aquest projecte d’hemodinàmica, segons ha remarcat el cap de l’Executiu, també serveix «per atraure professionals mèdics que vinguin amb la seguretat que Andorra aposta per la salut».
Les intervencions inaugurals que han dut a terme aquest matí el cap de Govern, Xavier Espot, i la directora general del SAAS, Meritxell Cosan, a la sala d’actes de l’hospital. | El Periòdic / P. M.