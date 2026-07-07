El nou grup de la Visura Ciutadana posa sobre la taula un canvi de model econòmic i més oportunitats laborals

L’economia, la inversió estrangera, el cost de vida, l’habitatge, la igualtat i l’accessibilitat han estat alguns dels temes més comentats en la sessió constitutiva de la nova Visura Ciutadana que ha tingut lloc aquesta tarda a l’Edifici administratiu de Govern. En aquesta, s’han reunit amb l’Executiu els 10 nous integrants que conformen la visura actual, els quals han estat elegits mitjançant un sorteig, i avui s’han pogut conèixer entre ells, així com veure’s cara a cara amb els responsables ministerials i traslladar-los els seus principals neguits.
«Han sortit un bon munt de temes la veritat, com ara la fiscalitat, la salut o com volem que sigui l’Andorra del futur«, ha esgrimit Júlia Pons, advocada i assessora fiscal de professió, i arribada al país fa set anys des de Barcelona. La seva motivació per presentar-se al grup ha estat la de «retornar en agraïment a Andorra tot el que aquesta m’ha brindat», mentre que per a Josep Benjamin Rodrigo, valencià i resident passiu, ha estat la veterania i «l’experiència de 50 anys de vivències», concretant que el «canvi del model econòmic andorrà per garantir un futur d’estabilitat a la gent que aterri amb una millora dels salaris és un aspecte clau«.
«El canvi del model econòmic andorrà per garantir un futur d’estabilitat a la gent que aterri amb una millora dels salaris és un aspecte clau» – Júlia Pons
Sobre això, Rodrigo ha puntualitzat que «no és nomès una qüestió del Govern, ja que la història no està escrita com creuen alguns; la historia la creem cada dia les persones«, fent entendre que s’han de crear unes condicions ambientals adequades perquè els habitants d’un país «puguin desenvolupar i ocupar noves activitats i funcions que no han estat inventades».
Finalment, i per part del Govern, i en concret de la Secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, la seva titular, Mariona Cadena, ha celebrat la bona resposta i consolidació que ha obtingut la iniciativa, recordem originada durant la legislatura passada, i que enguany celebra la seva segona edició. «Per a nosaltres com a Govern ens és molt important escoltar els neguits i les propostes que ens permet aquest diàleg d’escolta activa amb ciutadans que no estan vinculats a cap partit o entitat».
D’altra banda, la màxima representant de la Participació Ciutadana també ha refermat la gran varietat de temes abordats a la reunió, destacant, a banda dels ja citats anteriorment, el de l‘accessibilitat per a persones amb discapacitat, la igualtat, el de la immigració i les addiccions. Com a objectiu comú, Cadena ha avançat que des de l’Executiu «es buscarà facilitar l’intercanvi entre els ministeris implicats i les autoritats de cadascun per brindar als ciutadans unes propostes que d’igual forma puguin valorar».