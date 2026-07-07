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  • Primera sessió del nou grup de Visura Ciutadana. | SFGA / CESteve
Paris Mameghani Garcia
  • Societat
Reclams del poble a l'Estat

El nou grup de la Visura Ciutadana posa sobre la taula un canvi de model econòmic i més oportunitats laborals

Els integrants traslladen al Govern inquietuds sobre habitatge, cost de vida, salut i immigració: "La història la creem cada dia les persones"

L’economia, la inversió estrangera, el cost de vida, l’habitatge, la igualtat i l’accessibilitat han estat alguns dels temes més comentats en la sessió constitutiva de la nova Visura Ciutadana que ha tingut lloc aquesta tarda a l’Edifici administratiu de Govern. En aquesta, s’han reunit amb l’Executiu els 10 nous integrants que conformen la visura actual, els quals han estat elegits mitjançant un sorteig, i avui s’han pogut conèixer entre ells, així com veure’s cara a cara amb els responsables ministerials i traslladar-los els seus principals neguits.

«Han sortit un bon munt de temes la veritat, com ara la fiscalitat, la salut o com volem que sigui l’Andorra del futur«, ha esgrimit Júlia Pons, advocada i assessora fiscal de professió, i arribada al país fa set anys des de Barcelona. La seva motivació per presentar-se al grup ha estat la de «retornar en agraïment a Andorra tot el que aquesta m’ha brindat», mentre que per a Josep Benjamin Rodrigo, valencià i resident passiu, ha estat la veterania i «l’experiència de 50 anys de vivències», concretant que el «canvi del model econòmic andorrà per garantir un futur d’estabilitat a la gent que aterri amb una millora dels salaris és un aspecte clau«.

«El canvi del model econòmic andorrà per garantir un futur d’estabilitat a la gent que aterri amb una millora dels salaris és un aspecte clau» – Júlia Pons

Sobre això, Rodrigo ha puntualitzat que «no és nomès una qüestió del Govern, ja que la història no està escrita com creuen alguns; la historia la creem cada dia les persones«, fent entendre que s’han de crear unes condicions ambientals adequades perquè els habitants d’un país «puguin desenvolupar i ocupar noves activitats i funcions que no han estat inventades».

Finalment, i per part del Govern, i en concret de la Secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, la seva titular, Mariona Cadena, ha celebrat la bona resposta i consolidació que ha obtingut la iniciativa, recordem originada durant la legislatura passada, i que enguany celebra la seva segona edició. «Per a nosaltres com a Govern ens és molt important escoltar els neguits i les propostes que ens permet aquest diàleg d’escolta activa amb ciutadans que no estan vinculats a cap partit o entitat».

D’altra banda, la màxima representant de la Participació Ciutadana també ha refermat la gran varietat de temes abordats a la reunió, destacant, a banda dels ja citats anteriorment, el de l‘accessibilitat per a persones amb discapacitat, la igualtat, el de la immigració i les addiccions. Com a objectiu comú, Cadena ha avançat que des de l’Executiu «es buscarà facilitar l’intercanvi entre els ministeris implicats i les autoritats de cadascun per brindar als ciutadans unes propostes que d’igual forma puguin valorar».

La Visura Ciutadana retreu al Govern una reforma de les línies de bus allunyada de la realitat quotidiana

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