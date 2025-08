Crítiques a les noves línies de bus

La Visura Ciutadana retreu al Govern una reforma de les línies de bus allunyada de la realitat quotidiana

Per aquest motiu, l'entitat s'ha reunit amb David Forné per traslladar el neguit de la població i entendre les raons del canvi

Andorra pateix alguns problemes evidents, però un dels més recents i que més està afectant el dia a dia de la població és el funcionament de les noves línies de bus que, segons la Visura Ciutadana, “no estan complint amb les expectatives”.

És per això que l’entitat s’ha reunit amb el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, per traslladar el neguit de la població i entendre les raons del canvi. La primera que va esgrimir el secretari d’Estat és la necessitat de suprimir parades per fer el recorregut molt més àgil. “Un argument erroni, segons el nostre parer, ja que entenem que el problema no és la quantitat de parades, sinó el fet que no hi hagi un carril segregat que permeti el clípol avançar sense sotmetre’s a les retencions habituals”, exposen.

D’altra banda, el secretari d’Estat també va destacar la necessitat de crear línies “exprés” per donar un millor servei. I, tot i estar d’acord en el bon funcionament d’aquestes, des de la Visura Ciutadana “no creiem que hagin de substituir les tradicionals”. “Entenem que la millor opció és doblar línies i tenir una de ràpida i directa i una de més lenta, però que pari arreu”, afegeixen.

De fet, posen en relleu que bon exemple del que creuen que no s’ha de fer és la línia L6 (La Cortinada-Ordino-Andorra la Vella), “que ha provocat un problema greu en els usuaris que baixaven a l’hospital”. Forné, però, va explicar que les noves parades a Esteve Albert i Consell de la Terra haurien d’aportar una solució.

“Des de la Visura Ciutadana volem fer crítica constructiva i no entenem massa ni els canvis que van entrar en funcionament els dies 7 i 28 de juliol. Ens demanem si realment la gent que ha dibuixat aquestes línies han agafat mai el transport públic, perquè la seva anàlisi està a anys llum del que fan els usuaris cada dia”, conclouen.