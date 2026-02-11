Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Cònsols i consellers, aprovant un dels punts del dia, avui. | Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
Consell de Comú

El comú massanenc tindrà la potestat de confiscar vehicles que incompleixin la nova normativa al medi natural

L'Ordinació, aprovada aquest matí, es traslladarà a la resta de corporacions per harmonitzar-hi l'accés rodat i les seves respectives sancions

El Consell de Comú de la Massana ha donat el vistiplau a l’Ordinació d’accés i activitats al medi natural, la qual modifica aspectes de l’anterior reglament i incorpora un règim sancionador quant a activitats incíviques. En aquest sentit, el cònsol menor, Roger Fité, ha esmentat que la corporació podrà confiscar vehicles rodats que incompleixin la normativa: “És una mesura cautelar, però en cas que no es pagui la multa, la corporació es pot quedar el vehicle o subhastar-lo”.

La nova ordinació “respon a la necessitat d’ordenar i gestionar els usos del territori comunal, també a la demanda ciutadana”, a la vegada per “complir amb les lleis que s’han anat aprovant en els darrers anys”, ha explicat Fité. “La voluntat és de no prohibir, sinó de regular, perquè tothom pugui gaudir de la seva afició”, ha afegit. En detall, un dels principals canvis serà que les bicicletes de descens i d’enduro només podran circular pel Bike Park, mentre que les totterreny, més enllà d’aquesta zona, disposaran d’itineraris senyalitzats.

Les sancions s’han estipulat entre lleus, greus i molt greus, amb multes que van des dels 100 fins als 3.000 euros

En tot cas, la prioritat seran els vianants, amb lliure accés a tots els llocs menys al Bike Park. D’altra banda, l’accés rodat al Parc Natural del Comapedrosa quedarà prohibit −a excepció dels autoritzats−, mesura que també s’aplicarà als totterreny en camins més estrets de 2,5 metres, mentre que les motocicletes no podran accedir al Camí Ral, el Camí dels Menairons i altres senders marcats.

Les sancions s’han estipulat entre lleus, greus i molt greus, amb multes que van des dels 100 fins als 3.000 euros. Ara, la voluntat és traslladar el text de la nova normativa a la resta de corporacions, en una reunió de cònsols, per harmonitzar l’accés rodat al medi natural i les seves respectives sancions.

Resta de punts

Durant la sessió, Laia Alonso ha fet el jurament de càrrec com a nova secretària general del Comú de la Massana, en substitució de Laura Camps. A més, s’ha aprovat iniciar l’expedient de permuta de terrenys amb un privat, a través de la qual el comú massanenc obtindria una parcel·la a l’Avinguda Sant Antoni, de 73,6 metres quadrats, a canvi d’una franja situada al costat del vial, de la mateixa superfície.

La Massana, Encamp, Canillo i Escaldes trauran un edicte per fer un estudi dels diferents llocs de treball dins el comú

