Reformes al transport públic

Nova senyalització a la parada de l’avinguda del Pessebre arran de les queixes pel nou servei de transport

Les tasques de senyalització i informació arriben després de protestes per la pèrdua de connexions i una recollida de firmes impulsada pels residents

El Govern ha iniciat aquest dijous els treballs d’adequació a la parada d’autobús situada a l’avinguda del Pessebre, a Escaldes-Engordany, després de les reiterades queixes veïnals derivades de la recent reestructuració del transport públic. Les tasques han començat amb la pintura de senyalització horitzontal per delimitar l’espai i la instal·lació de cartelleria informativa sota la marquesina, una mesura que arriba després d’un episodi de malestar ciutadà que ha obligat l’Executiu a intervenir.

La nova xarxa de busos, en vigor des d’aquest dilluns, ha introduit canvis substancials en diversos recorreguts i la incorporació de la línia L7. Un dels punts més controvertits ha estat, precisament, la situació a l’avinguda del Pessebre, la qual ha quedat amb el servei restringit a una sola línia procedent d’Encamp. Aquesta reducció ha comportat la desaparició de la línia circular, molt utilitzada segons els residents de la zona, i ha donat lloc a un seguit de protestes per la pèrdua de connexions directes amb altres punts de la parròquia.

La indignació veïnal s’ha traduït en una recollida de signatures impulsada per diverses residents, entre les quals es troben Mar Castro i Esther Palacios, qui van aconseguir traslladar les seves queixes en dues reunions amb el secretari d’Estat de Transports, David Forné. Durant aquests trobades, Forné va exposar les dades d’ús de la parada afectada: només un 2% del total d’usuaris setmanals del sistema de transport públic, amb una mitjana de 500 validacions. En canvi, la parada de Caldea registra prop de 7.000 validacions per setmana, segons les dades facilitades pel Govern.

Tot i això, les persones afectades consideren que la mesura ha deixat desatesa una part important de la població, especialment les persones grans. “Ens van dir que com que passava la línia d’Encamp, es cobria la zona, però la realitat és que no hi ha hagut cap senyalització, cap informació clara”, lamentava Castro, qui assegura haver hagut d’informar personalment els veïns davant la manca de comunicació institucional.