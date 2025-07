Reestructuració del transport públic

Reiterades queixes i ‘caos’ amb la rehabilitació de la parada a l’avinguda del Pessebre amb “pocs” passatgers

El Govern defensa la decisió assegurant que la parada situada a l’avinguda del Pessebre només concentrava un 2% dels usuaris setmanals

La reestructuració del transport públic al país ha generat malestar entre els veïns d’Escaldes-Engordany, especialment arran de la supressió de la línia circular, una de les més utilitzades segons els residents. La zona de l’avinguda del Pessebre, que abans comptava amb una connexió directa i freqüent, ha quedat ara limitada a una única línia procedent d’Encamp amb direcció al centre, fet que ha provocat queixes ciutadanes.

Segons explica Mar Castro, una de les impulsores de la recollida de signatures, “nosaltres com a joves ens vam mobilitzar perquè sabíem que la gent gran es queixaria, però no arribarien a fer res”. Castro destaca que ha estat una iniciativa veïnal, amb el suport d’una altra resident, Esther Palacios, qui va aconseguir reunir-se dues vegades amb el Secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, per exposar la situació.

Una veïna informa els usuaris de la nova ruta a l’avinguda del Pessebre davant la manca de senyalització oficial sobre els canvis en el servei d’autobús. | El Periòdic

Durant la reunió, segons detalla Castro, Forné va presentar les dades d’ús de la parada de l’avinguda del Pessebre, que no arribaven al 2% del total d’usuaris, amb una mitjana de prop de 500 persones per setmana. En comparació, la parada de Caldea —punt important de la línia d’Engolasters— registra unes 7.000 validacions setmanals. Aquest contrast ha estat un dels arguments del Govern per justificar la reorganització.

Tot i això, les persones afectades consideren que la mesura ha deixat desemparada una part important de la població, especialment la més gran. “Ens van dir que com que passava la línia d’Encamp, es cobria la zona, però la realitat és que no hi ha hagut cap senyalització, cap informació clara,”, lamenta Castro, qui assegura haver col·locat cartells i explicat la ruta personalment als veïns, donada la manca de comunicació oficial.

Els afectats també qüestionen el procés de participació que va precedir la reforma. “Es diu que es va fer una enquesta fa un o dos anys, però ni jo ni la gent que he preguntat en té cap record”, afirma Castro. Per aquest motiu, la indignació s’ha canalitzat en una recollida de signatures que busca fer pressió institucional per revisar les modificacions aplicades.

Finalment, des del grup de veïns s’ha destacat que “la lluita ha estat completament ciutadana”, i que només una consellera comunal vinculada amb la gent gran va mostrar suport actiu recollint firmes al barri. Castro conclou que, malgrat que el Govern ha ofert una línia alternativa, la solució ha estat insuficient per cobrir les necessitats reals de mobilitat de la zona.