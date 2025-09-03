Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  El Pas de la Casa.
Reforç policial

L’Executiu revisarà el dispositiu policial al Pas de la Casa per reforçar la seguretat davant les queixes veïnals

En un altre ordre, Casal assegura que la manca de passaports registrada al primer semestre s’ha resolt i que el servei "funciona amb normalitat"

El Govern revisarà l’estructura dels dispositius policials al Pas de la Casa per adaptar-los a les necessitats de la població local. Segons ha explicat el ministre portaveu, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, els veïns han traslladat la seva preocupació per l’augment d’episodis d’inseguretat, com situacions d’assetjament i fets delictius, tot i que l’Executiu ha fet un seguiment constant de la situació i que ja s’ha reforçat la presència d’agents al nucli fronterer.

S’activa una alerta entre patrulles al Pas de la Casa per identificar a un home que hauria assetjat una menor

En aquest sentit, ha destacat el desplegament de patrulles mixtes amb la policia francesa que han actuat sobre el terreny i ha remarcat que “aquest treball de revisió i millora ha continuat, especialment de cara a la temporada d’hivern”. El portaveu ha afegit que el Govern ha mantingut trobades amb comerciants i representants econòmics del Pas de la Casa amb l’objectiu de consolidar un entorn segur. “Ja hem posat en marxa algunes solucions durant aquest estiu i hi continuarem treballant els propers mesos”, ha indicat.

Retards en l’emissió de passaports

Casal també s’ha referit a la manca de passaports registrada durant el primer semestre d’aquest any. El ministre ha confirmat que la situació es va normalitzar a partir del juliol, quan van arribar els documents necessaris i el servei va recuperar la normalitat. “Aquests documents ja han estat disponibles i s’han activat protocols per informar puntualment sobre la situació”, ha explicat. Pel que fa a possibles responsabilitats internes, el portaveu ha assenyalat que no s’han obert expedients disciplinaris ni s’han pres mesures individuals més enllà dels procediments ordinaris. A més, en els casos urgents, es va donar prioritat a les persones que necessitaven el passaport per viatges o tràmits imprescindibles.

Molné atribueix la manca de passaports a l’augment inesperat de sol·licituds i anuncia nous protocols de previsió

