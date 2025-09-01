Molné atribueix la manca de passaports a l’augment inesperat de sol·licituds i anuncia nous protocols de previsió

La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha respost a la demanda de la presidenta del grup parlamentari Andorra Endavant, Carine Montaner, en relació amb la manca de disponibilitat de documents de passaport i els retards en el procés de renovació. Segons Molné, l’origen del problema es remunta al 2022, quan el Departament de Sistemes d’Informació va adjudicar a l’UTE OeSD International i Pangea DW LTD el concurs internacional per a la renovació integral de la solució de gestió i personalització del passaport andorrà. El contracte incloïa també una nova plataforma d’emissió i un nou model de document públic, amb la compra de 20.000 llibretes: 18.600 passaports ordinaris, 1.000 diplomàtics i 400 espècimens.
El plec establia que, amb una emissió aproximada de 4.000 passaports anuals, la reserva seria suficient fins al desembre del 2027. D’aquesta manera, durant el 2023 es van emetre 3.600 passaports; el 2024, 9.169, i a mitjans d’abril del 2025, gairebé 3.000 més. En total, en dos anys i quatre mesos, s’havien lliurat uns 15.700 passaports ordinaris i 135 diplomàtics. “A finals de març del 2025 es va constatar que la Unitat de Nacionalitat i Passaports disposava només de 2.800 passaports ordinaris i 700 de diplomàtics”, ha admès Molné.
Davant aquesta situació, es va contactar d’urgència amb el proveïdor OeSD, el qual va advertir que els terminis normals de producció són de sis mesos. Es va cursar una comanda de 12.000 llibrets, però el 14 d’abril l’empresa va informar que un dels seus proveïdors no podia lliurar el policarbonat de les pàgines de dades fins a finals de juliol. “Això implicava que els nous passaports no es podrien lliurar fins al mes d’agost”, explica la ministra.
El Govern va optar aleshores per reduir el ritme d’emissió, establint un nombre màxim de passaports per dia i prioritzant els casos urgents. El 28 de juliol es va rebre una primera remesa de 6.000 llibrets, i en només una setmana es van poder emetre tots els passaports pendents, els quals s’han anat lliurant progressivament seguint un protocol consensuat amb el Servei de Tràmits i l’empresa Espic. Una segona remesa de 6.000 passaports més està prevista per al darrer trimestre del 2025.
Preguntada sobre els mecanismes de previsió de futur, Molné ha detallat que la Unitat de Nacionalitat i Passaports ha instaurat un sistema d’informes mensuals a la direcció del departament, amb dades d’emissió i d’estoc tant de passaports ordinaris com de diplomàtics i espècimens. “Aquest protocol ja s’ha posat en marxa aquests darrers mesos”, ha remarcat.
A més, al setembre està prevista una reunió amb el proveïdor per negociar una nova comanda, atès que, amb l’estoc actual, “en principi hi ha reserves fins a finals de juliol o agost del 2026, si es manté la progressió actual d’alta demanda”. Finalment, el pressupost del 2026 del Ministeri de Justícia i Interior inclourà una partida específica per a l’adquisició de passaports. “Amb les mesures de control i planificació ja en funcionament i les noves compres previstes, la voluntat del Govern és que una situació com aquesta no es torni a repetir”, ha conclòs Molné.