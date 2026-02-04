El Govern no descarta activar contactes “institucionals” amb Macron per escurçar els terminis del tall de la RN20

El Govern ha admès que, a hores d’ara, no té cap certesa sobre la durada del tall de la RN20 ni sobre quan es podrà resoldre l’esllavissada registrada la matinada de divendres. Així ho ha exposat el ministre portaveu, Guillem Casal, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, en què ha remarcat que la normalització de la situació és “la prioritat màxima” de l’Executiu en aquests moments. En aquest sentit, Casal ha reconegut que “no tenim la certesa de la durada del tall ni de quan es preveu que es pugui resoldre”, tot apuntant que el Govern s’ha mantingut “plenament concentrat al voltant d’aquesta situació” des del primer moment.
El ministre portaveu ha subratllat que l’Executiu vetlla pels interessos del conjunt del teixit productiu del país, amb una atenció especial al Pas de la Casa en plena temporada d’hivern. “Sempre vetllarem per l’interès del teixit productiu, especialment del Pas i encara més en aquest moment de l’any”, ha afirmat, tot destacant que el contacte amb les autoritats franceses és constant. Segons ha explicat, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, manté una comunicació “permanent i gairebé diària” amb la prefectura de l’Arieja i amb la regió d’Occitània.
“No descartem activar altres contactes polítics, diplomàtics o fins i tot institucionals […] D’alguna manera pot alleugerar algun termini” – Guillem Casal
En paral·lel, Casal ha detallat que per la banda francesa s’han fet diverses inspeccions a la zona afectada per verificar l’estat de la muntanya i garantir la seguretat de les persones, amb vols d’helicòpter inclosos per minimitzar els riscos naturals i determinar si cal fer purgues. A més, ha recordat que el Govern andorrà ha ofert suport tècnic i logístic per accelerar el retorn a la normalitat, però França ha optat per gestionar la incidència amb els seus propis processos interns, atenent que disposa de capacitats superiors. Tot i això, Casal ha insistit que l’Executiu es manté centrat a “virar cap a una situació de normalitat com més aviat millor”.
Malgrat el treball coordinat sobre el terreny, el ministre no ha descartat activar altres vies de contacte si la situació s’allarga. “No descartem activar altres contactes polítics, diplomàtics o fins i tot institucionals”, ha afirmat, explicant que Andorra disposa de mecanismes que permeten donar coneixement de la problemàtica al més alt nivell. En aquest punt, ha precisat que no es tracta de canals diplomàtics convencionals, sinó institucionals vinculats als mecanismes de representació del Copríncep francès, Emmanuel Macron: “D’alguna manera es pren amb més importància i pot alleugerar algun termini”, ha ponderat.
“En funció del calendari i de la preocupació del sector, s’haurà de valorar quin pla d’actuació pot assumir el Govern” – Guillem Casal
Pel que fa a les possibles afectacions econòmiques, Casal ha explicat que el Pas de la Casa continua sent accessible, tot i que amb limitacions, ja que es pot travessar la frontera francesa però no anar més enllà de Merens. En aquest context, ha avançat que el Consell Econòmic previst per a demà dijous ha de servir per planificar accions en funció dels diferents escenaris i escoltar les demandes dels comerciants del Pas. “En funció del calendari i de la preocupació del sector, s’haurà de valorar quin pla d’actuació pot assumir el Govern”, ha indicat, tot insistint, una vegada més, que la informació sobre l’evolució del tall s’actualitza gairebé dues vegades al dia.
Finalment, el ministre portaveu ha detallat les mesures adoptades per garantir la mobilitat mentre es manté la incidència. Casal ha explicat que “s’han posat a disposició més freqüències de tren per garantir la connectivitat entre l’Hospitalet i Merens”, nuclis que havien quedat desconnectats per carretera, i que s’han adaptat els horaris dels busos del Pas de la Casa als horaris ferroviaris mitjançant permisos administratius amb empreses de transport privat. “Hem fet una readaptació dels horaris dels busos en funció dels trens que arriben a l’Hospitalet”, ha concretat, assegurant que aquesta combinació garanteix el transport fins a Tolosa.