  • L’ambaixador de França a Andorra, Nicolas Eybalin, durant el seu discurs amb motiu de la Festa Nacional de França el passat juliol. | Marvin Arquíñigo
Eybalin qualifica d’“insultant” qüestionar França pel tall de la RN-20 i preveu que no s’obrirà abans de Carnaval

Durant l’entrevista a RTVA, l’ambaixador també ha confirmat que la visita d'Emmanuel Macron, es preveu per a finals del mes d’abril

L’ambaixador de França a Andorra, Nicolas Eybalin, ha qualificat d’“insultant” que es posi en dubte el compromís de les autoritats franceses amb els accessos al Principat, arran del tall de la RN-20 provocat per una esllavissada el cap de setmana passat. Ho ha afirmat durant una entrevista al programa Avui serà un bon dia de Ràdio Televisió d’Andorra.

Segons Eybalin, el tall de la via s’allargarà més d’una setmana i la reobertura total no es produirà abans de Carnaval. Els tècnics que treballen a la zona afectada determinaran a final de setmana quina és la millor solució per restablir el trànsit amb garanties de seguretat.

Sobre la taula hi ha dues opcions. D’una banda, una purga controlada del talús amb explosius, que permetria accelerar els treballs. De l’altra, la consolidació de la zona amb xarxes de protecció, un procediment que ja s’ha utilitzat en altres trams de la carretera però que requeriria més temps.

L’ambaixador ha defensat que la RN-20 és una infraestructura prioritària per a França i ha recordat les inversions importants que s’hi han fet en els darrers anys. Entre aquestes, ha destacat la galeria paraallaus, amb un cost aproximat de 20 milions d’euros, així com la desviació d’Acs-dels-Tèrmes.

També ha subratllat que l’últim conveni signat entre Andorra i França preveu noves actuacions per reforçar la protecció de la via. En aquest sentit, Eybalin ha lamentat que part de l’opinió pública interpreti el tall com una manca de sensibilitat envers Andorra, una percepció que ha considerat injusta.

Durant l’entrevista, l’ambaixador també ha confirmat que la visita del copríncep francès, Emmanuel Macron, es preveu per a finals del mes d’abril, un cop superades les eleccions municipals franceses. Així mateix, ha assenyalat que la situació política a França s’ha estabilitzat després de la recent crisi de govern.

