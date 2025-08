Nova inversió en infraestructures

El Govern inverteix prop de 500.000 euros en a reforçar la seguretat viària amb actuacions a diverses carreteres

L’executiu adjudica la instal·lació de barreres de protecció entre Soldeu i Bordes d’Envalira i reparacions a diferents punts del Principat

El Consell de Ministres ha donat llum verda a una inversió de gairebé mig milió d’euros per a la millora de la xarxa viària nacional. L’actuació inclou dues adjudicacions diferenciades, segons ha detallat el titular de Territori i Urbanisme, Raul Ferré.

D’una banda, Construccions Entrimo s’encarregarà de la instal·lació i reparació de barreres de seguretat a la carretera general 2, al tram comprès entre Soldeu i Bordes d’Envalira, per un import de 353.907,32 euros. Aquesta intervenció complementa els treballs iniciats en anys anteriors per reforçar la seguretat d’aquesta via principal.

D’altra banda, l’empresa Treballs Públics MTS SLU realitzarà tasques de manteniment i reparació de juntes d’obres de fàbrica a diversos punts de les carreteres generals. Aquesta segona adjudicació ascendeix a 141.876,25 euros.

Les dues intervencions formen part del pla de manteniment i millora impulsat pel Govern per garantir unes infraestructures més segures i eficients arreu del Principat