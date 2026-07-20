Les vendes del comerç creixen un 9,2% al maig per l’impuls dels carburants, els quals es disparen fins a un 42,4%

L’índex general de les vendes a preus corrents registra un creixement del 9,2% respecte al mateix mes de l’any passat. Un augment que s’explica, majoritàriament, per la forta pujada dels carburants, la qual ha sigut 42,4%. Un altre sector que també ha registrat un augment, tot i que molt més discret, és el del grup d’alimentació amb només l’1,2% i finalment els altres productes han patit una caiguda del 2,1% en comparació a fa un any.
Si s’elimina l’efecte dels preus, el creixement interanual queda en un 8%. Analitzat per tipologia de productes, els carburants han pujat un 8,1% mentre que el grup d‘alimentació i els altres productes han registrat una caiguda de l’1,8% i el 8,7% respectivament. A més, pel que fa a ocupació s’ha registrat un creixement de l’1,5% respecte fa dotze mesos. La majoria es manté en el sector femení, que representa el 62% de l’ocupació i una elevada taxa de contractació a jornada completa (85,9%).