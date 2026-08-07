El cos d’ordre arresta dos turistes durant la nit de dimecres i la matinada de dijous per agressió a les parelles

La Policia ha arrestat aquesta setmana dos turistes per agredir les seves parelles. La primera detenció va ser dimecres a la nit en un hotel de la Massana, la d’un home de 43 anys pels presumptes delictes contra la integritat física, contra la funció pública i contra l’honor. Segons esmenten, quan la patrulla va arribar a l’establiment van trobar a la recepció la víctima, la qual va manifestar que la seva parella havia arribat alterat, causant aldarulls i donant cops a portes i parets, i sota els efectes de l’alcohol, a l’habitació on es trobava ella amb les seves filles menors, motiu pel qual la dona va intentar calmar-lo per tal de no despertar les nenes.
Va ser en aquest moment que es va iniciar una forta discussió durant la qual, segons el testimoni de la dona, l’home va agafar-la dels cabells, mentre una de les menors va intervenir per separar-los, moment en què va rebre una empenta. Quan els agents interventors li van demanar que donés explicacions sobre els fets, no va voler identificar-se i en tot moment va tenir «una actitud injuriosa i agressiva». De fet, se’l va intentar reduir i va forcejar «en tot moment, dificultant el seu control», segons informa el cos d’ordre.
Ja la matinada de dijous es va detenir un segon turista de 39 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física. L’home va interpel·lar els components d’una patrulla de Policia a la via pública, i els va manifestar que havia discutit en un bar amb la seva parella feia un moment. Va relatar que la dona havia marxat i es mostrava preocupat perquè no la trobava. Posteriorment a proximitat del lloc dels fets es va localitzar a una dona plorosa i en un estat d’angoixa important, la qual va manifestar haver tingut una discussió amb la parella a causa de la seva gelosia i que en un moment donat l’havia agafat del braç, l’havia fet caure i l’havia arrossegat uns metres per terra. A més, li havia pres el telèfon i l’havia trencat llençant-lo a terra. La víctima presentava diferents erosions en un genoll, la part posterior d’una cama, el braç, el canell i la cintura.