Un total de sis homes d’edats compreses entre els 29 i 51 anys són detinguts amb taxes d’alcoholèmia de 0,87 a 2,14 g/l

Aquesta setmana, la Policia va detenir dimecres un resident de 34 anys per un presumpte delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic. L’home havia estat controlat el 15 de juliol per part d’agents de circulació d’Ordino mentre circulava en una motocicleta i es va identificar amb un permís de conduir estranger que va fer sospitar als agents comunals de la seva autenticitat. Una vegada fetes les verificacions escaients es va determinar que era fals. D’altra banda, i pel que fa a la conducció sota els efectes de l’alcohol, el cos d’ordre ha detingut sis persones els darrers dies. Es tracta de sis homes d’edats compreses entre els 29 i 51 anys, amb taxes d’alcoholèmia de 0,87 a 2,14 g/l.