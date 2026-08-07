Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Un vehicle de la Policia. | Marvin Arquíñigo
Sergi Gil Bosch
  • Successos
Actuacions policials

Un total de sis homes d’edats compreses entre els 29 i 51 anys són detinguts amb taxes d’alcoholèmia de 0,87 a 2,14 g/l

Un altre home de 34 és arrestat per un presumpte delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic en identificar-se amb un permís estranger fals

Aquesta setmana, la Policia va detenir dimecres un resident de 34 anys per un presumpte delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic. L’home havia estat controlat el 15 de juliol per part d’agents de circulació d’Ordino mentre circulava en una motocicleta i es va identificar amb un permís de conduir estranger que va fer sospitar als agents comunals de la seva autenticitat. Una vegada fetes les verificacions escaients es va determinar que era fals. D’altra banda, i pel que fa a la conducció sota els efectes de l’alcohol, el cos d’ordre ha detingut sis persones els darrers dies. Es tracta de sis homes d’edats compreses entre els 29 i 51 anys, amb taxes d’alcoholèmia de 0,87 a 2,14 g/l.

El cos d’ordre arresta dos turistes durant la nit de dimecres i la matinada de dijous per agressió a les parelles

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
El cos d’ordre arresta dos turistes durant la nit de dimecres i la matinada de dijous per agressió a les parelles
[Amb vídeos] L’arribada d’una esperada i intensa tempesta estival acompanyada de calamarsa no dona treva
Controlats el dissabte dos turistes a la frontera amb França per ocultar en una bossa i al cos diferents estupefaents

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Successos
El cos d’ordre arresta dos turistes durant la nit de dimecres i la matinada de dijous per agressió a les parelles
  • Successos
[Amb vídeos] L’arribada d’una esperada i intensa tempesta estival acompanyada de calamarsa no dona treva
  • Societat, Successos
Controlats el dissabte dos turistes a la frontera amb França per ocultar en una bossa i al cos diferents estupefaents
Entrevistes culturals
Joan Mañé Fort
Artista, escriptor i biògraf català
Pilar Montecino
Creadora de l’exposició ‘Els guardians del llac’
Joumana El Zein Khoury
Directora executiva del World Press Photo

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu