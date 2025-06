Revisió de competències salarials

El Govern ajorna el cobrament del no-GADA als funcionaris amb més de sis anys per no encavalcar-lo als sous

El cost anual estatal seria, a falta de validar els sindicats la segona proposta, d'uns 7,6 milions d'euros amb retroactivitat a partir de l'1 de juliol

La segona contraproposta del Govern als funcionaris de l’administració pública per a la revisió del seu complement del no-GADA, així com la pujada salarial com a eix vertebral, ha tingut lloc en una nova negociació de diàleg entre tot el cos de sindicats que conforma la Plataforma pública amb el cap de Govern, Xavier Espot, i els diferents ministres de tutela i el de Funció Pública, Marc Rossell. D’aquesta forma, s’ha concretat que els nous treballadors amb un o dos anys d’experiència al càrrec percebin un increment del no-GADA del 0,5%, mentre que, a l’altre costat de la franja, aquells funcionaris amb 13 o 14 anys de pràctica assumeixin un 10% d’aquest, i els de més de 15, un 12%. Val a dir que s’ha establit que aquestes millores no s’apliquin ni a interins ni tampoc jubilats.

No obstant això, s’ha desprès que com a mesura provisional, els efectius públics a partir dels sis o set anys al càrrec no percebin aquest augment, ja que “aquest col·lectiu experimentarà al marge una millora salarial vinculada a l’actualització de les seves bandes, la qual absorbiria per complet la compensació del no pagament del GADA“. En aquest sentit, s’ha fet saber que els imports que es deixen d’assumir en aquest concepte esmentat, “quedaran redistribuïts entre les persones amb una antiguitat compresa entre els set i els 15 anys”, amb la finalitat d’assolir un augment més significatiu i just perquè s’equilibri i s’apreciï la diferència entre aquells treballadors que fa més d’una dècada estan al servei i els hi manca el GADA endarrerit i els de nova incorporació.

Totes les mesures s’emmarquen sota una data per a la seva entrada en vigor: aquest primer de juliol. Malgrat això, el cos de sindicats de la Funció Pública ha hagut d’entendre que el pagament d’aquest complement no es farà efectiu fins als mesos de setembre i octubre a causa del temps que necessita per adaptar-lo i convertir-lo el sistema informàtic. També s’ha precisat que el pagament del no-GADA durant el present any no serà retroactiu des del mes de gener tal com desitjaven i van sol·licitar el conjunt de sindicats a l’Executiu en primera instància, però sí que ho serà a partir de l’1 de juliol i, per tant, aplicant-se d’aquesta manera segons el temps en servei actiu. A més, el cost total destinat en formació del personal serà de més de dos milions d’euros.

Un altre aspecte important a tenir en compte d’aquesta darrera trobada és que aquesta contraproposta “encara està subjecta a canvis atenent que s’han d’acabar d’estimar i comptar apropiadament tots els imports”, com han recordat alguns dels sindicats i representants presents, de forma que durant aquesta setmana tingui lloc una nova negociació per decidir si queden finalment com el Govern o bé es puguin “agregar altres ajustos necessaris”. Tampoc s’ha acceptat, altrament, recuperar el trienni perdut considerant l’Executiu que això suposaria un impacte econòmic massa considerable, tenint en compte que el cost total de l’operativa per a l’Estat serà d’aproximadament uns 7.600.000 euros anuals.