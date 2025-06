Condicions laborals dels cossos especials

El Govern reconeixerà fins a nou anys d’antiguitat econòmica als treballadors interins amb l’acord dels triennis

També s’ha acordat incrementar del 8% al 10% el complement salarial no-GAdA en el marc de les negociacions amb els sindicats

Els sindicats dels cossos especials i el Govern han arribat al que sembla ser un primer acord sobre segur respecte a la pujada de les graelles salarials i els complements, així ho ha confirmat el ministre de Funció Pública i Transició Digital, Marc Rosell, qui ha afirmat que el percentatge d’increment i altres millores “han estat fruit d’una proposta compartida, analitzada i consensuada amb els representants sindicals”.

Un dels punts destacats és el reconeixement econòmic dels triennis, especialment per al personal interí que ja disposava del reconeixement d’antiguitat però no en termes remuneratius. “El primer acord és el reconeixement econòmic a nivell dels triennis. Hi havia gent interina que havia estat treballant en diversos anys a l’administració i sí que reconeixia l’antiguitat, però no a nivell econòmic”, ha exposat Rosell. Amb l’acord, es reconeixeran fins a tres triennis, és a dir, nou anys d’antiguitat.

Tot i això, ha reconegut que “malgrat que també afecti, evidentment, el cos general i d’altres cossos particulars”, no tots en surten 100% beneficiats.

A més del tema dels triennis, també s’ha arribat a acords en matèria de formació i en la revisió de les graelles salarials, un punt llargament reivindicat pels sindicats. “Tots els aspectes que ja havíem anunciat a nivell de formació també estan acordats i les bandes salarials han estat treballades amb cadascun d’ells”, ha puntualitzat el ministre.

Rosell ha remarcat que “tots els sindicats les han vist correctes i per tant això és molt positiu”, destacant que la mesura també busca captar talent i millorar les condicions d’incorporació a l’administració pública. “Aquest increment de les bandes salarials és també per captar talent a nivell de les noves contractacions i també per tots aquells que acaben d’entrar, posicionar-los en unes posicions retributives més favorables”.

Un altre punt d’entesa ha estat la pujada del complement no-GAdA, que passarà del 8% inicialment proposat pel Govern a un increment del 10%. Aquesta xifra, tot i estar per sota del 18% reclamat pels sindicats, s’ha fixat com a límit assumible dins de les possibilitats pressupostàries. “Hem demostrat que econòmicament era una proposta que no era sostenible amb el temps”, ha assegurat Rosell.

Pel que fa a la compensació dels anys anteriors en què no s’ha percebut el complement no-GAdA, el ministre ha anunciat la creació d’una comissió de treball, que començarà a treballar el proper dilluns. “S’ha acordat fer una comissió de treball que comença dilluns que ve per tancar aquest aspecte, perquè és veritat que hi ha diferents models que es poden abordar”, ha explicat.

La comissió estarà formada per un representant de cada sindicat i tindrà com a objectiu finalitzar la proposta de compensació “quan abans millor”.

-Pendent d’ampliació-