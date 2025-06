Negociacions laborals obertes

El Govern manté la seva proposta d’increment del no GAdA entre l’1% i el 8% malgrat les demandes sindicals

Casal admet que les reunions podrien ajornar-se fins després del Debat d'Orientació Política previst per al llarg d'aquesta setmana

Les graelles salarials i el complement conegut com a no GAdA continuen centrant el debat polític i social, tornant a ser objecte de preguntes durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres d’aquest dimarts. El ministre portaveu, Guillem Casal, ha reiterat que la proposta del Govern per a l’aplicació del no GAdA als treballadors de l’administració pública es manté entre l’1% i el 8%. En aquest sentit, ha destacat que “el Govern va a una reunió amb una proposta que sap que pot assumir”, tot fent referència a les contrapropostes sindicals que superen aquest llindar i arriben a percentatges més elevats, com els que reclama l’Administració general.

Casal ha explicat que l’oferta del Govern és una proposta global que combina el complement no GAdA i la revisió de les graelles, i que es va formular com una situació de partida, basada en una estimació econòmica objectiva. “El Govern no va fer una proposta minorada ni majorada, sinó atansant-se a la realitat i que fos assumible”, ha defensat. En aquest sentit, ha assenyalat que les contrapropostes també han de ser sostenibles, tenint en compte el cost que poden suposar. Ha detallat que el complement no GAdA està quantificat en cinc milions d’euros anuals i que aplicar un increment del 12% o del 18% —com demanen alguns sindicats— implicaria un augment pressupostari “notable”. “És d’una lògica aclaparadora”, ha afirmat.

El ministre ha remarcat que les trobades amb les organitzacions sindicals s’estan convocant de manera progressiva, i que “s’intentarà que es puguin dur a terme de cara a la setmana vinent”. Tanmateix, ha avançat que el calendari que es treballa preveu celebrar reunions entre dimecres i divendres d’aquesta setmana amb l’objectiu de “tancar molt ràpidament” una proposta definitiva. El Govern, segons ha dit, ha fet una valoració de les contrapropostes sindicals i espera concretar en aquestes trobades tant l’increment final del no GAdA com la revisió de les graelles i una calendarització clara.

Finalment, el ministre ha recordat que una altra de les mesures que s’estan treballant és l’aplicació de les graelles salarials. En aquest cas, a diferència del no GAdA, el desplegament es faria en dues fases: la primera el gener del 2026 i la segona el gener del 2027.