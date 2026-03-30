El futur de la parcel·la de l’antiga fàbrica d’Arinsal queda condicionat pel contracte d’arrendament de 45 anys

El Comú de la Massana haurà de negociar qualsevol actuació futura a la parcel·la de l’antiga fàbrica d’Aigües d’Arinsal, completament destruïda per un incendi, ja que la part arrendatària disposa d’un contracte de llarga durada. Segons ha explicat la cònsol major, Eva Sansa, “encara hi queden 40 anys” de vigència, fet que limita qualsevol decisió immediata sobre l’espai.
En aquest context, la corporació comunal preveu mantenir reunions amb el Bisbat —propietari de l’edifici en tractar-se de Causes Pies— i amb la part arrendatària. “Tenim previst una reunió amb el representant del Bisbat i després demanarem una reunió amb els arrendataris”, ha indicat Sansa.
La cònsol ha detallat que el contracte estableix obligacions clares pel que fa a les assegurances: “Han de tenir assegurança contra incendis, contra inundacions i altres mesures que estan plasmades al contracte”. Per aquest motiu, el comú vol aclarir primer “com acaba el tema de les assegurances” abans de plantejar qualsevol projecte.
A curt termini, la prioritat passa per adequar l’espai afectat pel foc. “El que m’agradaria sobretot és que es fes una neteja de la parcel·la, perquè la imatge actual no és la més desitjada”, ha afirmat Sansa. Pel que fa a possibles usos futurs, com equipaments comunals o habitatge, la cònsol ha admès que és massa aviat per concretar: “Ens podem plantejar moltes coses, ens agradaria moltíssim, però primer hem de veure quin és l’objectiu de la part arrendatària”.
Un incendi de gran magnitud encara sota investigació
L’incendi es va iniciar dimecres al vespre a les antigues instal·lacions d’Aigües d’Arinsal i no es va donar per extingit fins dissabte a la tarda, després de diversos dies de treball intens dels equips d’emergència. Actualment, les runes de l’edifici estan precintades mentre la policia científica investiga l’origen i les causes del foc. L’immoble ha quedat totalment destruït, convertit en runa, a l’espera de determinar responsabilitats i possibles actuacions futures.