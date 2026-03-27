Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Dos bombers remullant la runa. | EL PERIÒDIC / A.O.G.
Arnau Ojeda Garcia
Queda feina "estèril"

48 hores després, l’incendi d’Arinsal encara no es pot donar per extingit tot i que ja “no representa cap perill”

El director dels Bombers, Jordi Farré, explica que hi ha petites fumeroles a l'interior de les naus on no s'intervindrà per un "possible col·lapse"

48 hores després de l’inici de l’incendi que ha destruït completament l’antiga fàbrica d’Aigües d’Arinsal, els Bombers no poden donar-lo per extingit completament, tot i que la situació està totalment controlada. El director del cos, Jordi Farré, ha explicat en declaracions a EL PERIÒDIC que “no el podem donar per extingit perquè encara hi ha petites fumeroles a l’interior de les naus”. En aquest sentit, Farré ha detallat que hi ha fustes i moltes restes que estan encara amb temperatura i fumegen. “Mentre hi hagi fum no es pot dir que està extingit”, ha esmentat, tot i que ha deixat clar que “no representa cap perill”.

Dos bombers sortint de la que era l’antiga fàbrica d’Aigües d’Arinsal. | El Periòdic / A.O.G.

A més, el director del cos confia que la pluja o inclús la neu que es preveu per als pròxims dies acabin de refredar la runa. Així, el principal motiu pel qual els Bombers han decidit no intervenir és per un “possible col·lapse” de l’estructura que encara queda dempeus. Tot i tenir la situació controlada, les mànegues es quedaran instal·lades “per si hi hagués una revifalla”, la qual, en principi, estaria descartada, però per “precaució” es farà d’aquesta manera.

Està molt controlat i ara ja és una feina estèril”, ha indicat Farré. De fet, poc després de les 17.30 hores, els darrers efectius de Bombers que encara treballaven remullant la zona −uns sis aproximadament−, han marxat. “Ja estem recollim i marxem tots”, ha confirmat el director. No obstant això, els bombers de la Massana, el servei de circulació de la parròquia i la Policia efectuaran patrulles durant tota la nit.

L’estructura està en risc de col·lapse, fet que dificulta les tasques per extingir l’incendi completament. | El Periòdic / A.O.G.

Cal recordar que l’inici del foc es va produir al voltant de les 19.00 hores de dimecres quan els veïns van alertar del fum. A partir d’aquí, els Bombers es van desplaçar a la fàbrica per començar els treballs. Unes hores més tard, la intensitat del vent va dificultar les tasques i segons indiquen des del cos, l’estructura de l’edifici tampoc ho va posar fàcil.

Durant la matinada, la coberta va col·lapsar i es va decidir evacuar a hostes i veïns d’edificis propers. Ja dijous, es va procedir a l’enderrocament de la façana, una actuació necessària per estabilitzar l’estructura i facilitar les tasques d’extinció. Així, avui divendres, els treballs s’han centrat a remullar la zona a l’espera que la meteorologia dels pròxims dies acompanyi per poder donar l’incendi per extingit.

Poc després de les 17.30 hores els darrers efectius de bombers que encara treballaven remullant la zona han marxat. | El Periòdic / A.O.G.

Comparteix
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Successos
La policia científica investiga les causes de l’incendi sense trobar “cap element que ens faci tenir alertes excepcionals”
  • Societat, Successos
La Policia intensifica els controls per Pasqua amb una campanya contra l’alcohol i les drogues a les carreteres
  • Societat, Successos
Un estudi confirma la presència del mosquit tigre al sud i centre del país i activa mesures de control coordinades
SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu