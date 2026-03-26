  • Inicialment es preveia poder controlar el foc abans de mitjanit. | El Periòdic
Laura Gómez Rodríguez
Pèrdua per les flames

La gravetat del foc deixa l’antiga fàbrica d’Aigües d’Arinsal pràcticament perduda, segons els primers indicis

Sansa demana "paciència" als veïns i recomana limitar els desplaçaments mentre durin les tasques, ja que la situació es podria allargar hores

L’edifici de l’antiga fàbrica d’Aigües d’Arinsal es dona pràcticament per perdut arran del fort incendi declarat aquest dimecres al vespre, amb una quarantena d’efectius dels bombers treballant a la zona des de la passada matinada.

El cap de Govern, Xavier Espot, ha explicat que l’avís es va rebre cap a les 19.00 hores, quan es va declarar el foc en un edifici que es trobava “en un procés gairebé final de rehabilitació”. Inicialment, es preveia poder controlar-lo abans de mitjanit, però la situació es va complicar: “Com a conseqüència del tipus de construcció i dels forts vents, aquest incendi ha tingut una envergadura més superior a la que es preveia inicialment”.

A hores d’ara, l’edifici es troba “gairebé en un estat ruïnós i irrecuperable”, segons Espot, qui ha destacat que, malgrat la gravetat, “no hem de lamentar cap dany personal, tot són danys materials”. El foc ha quedat circumscrit a l’edifici i no s’ha estès ni als immobles del voltant ni a la zona boscosa, un escenari que hauria generat molta més preocupació.

“Aquest incendi ha tingut una envergadura més superior a la que es preveia inicialment” – Xavier Espot

Per motius de seguretat, s’ha tallat completament la circulació a la zona davant el perill d’esfondrament de la façana. Els veïns de la part nord han estat avisats i se’ls ha recomanat mantenir les finestres tancades per evitar els efectes del fum, alhora que també s’ha desallotjat un edifici de manera preventiva. Tanmateix, dfoc es manté controlat pel que fa a la seva possible extensió cap al bosc, mentre continuen les tasques d’extinció amb un ampli dispositiu desplegat.

Des del Comú de la Massana, la cònsol major, Eva Sansa, ha expressat el “sentiment d’impotència” davant el succés i ha lamentat la pèrdua d’un edifici amb valor simbòlic per a la parròquia, recordant que es tracta d’un edifici que havia estat en funcionament des del 1972 i que es trobava en procés de recuperació, mantenint-ne l’estètica original. “Ens hauria agradat molt poder controlar aquest foc”, ha afirmat, tot agraint la tasca dels Bombers, els quals “ho han donat tot”.

Els bombers continuen intentant apagar els punts calents. | El Periòdic

Sansa ha reconegut que, malgrat els esforços, “no ha quedat gairebé res de l’edifici” i ha detallat que alguns veïns de la part alta d’Arinsal s’han quedat sense subministrament d’aigua, ja que els Bombers utilitzen la xarxa per extingir les flames. En aquest sentit, ha demanat “paciència” als residents, tot advertint que la situació es podria allargar durant unes hores.

La cònsol també ha recordat que el pas de vehicles està completament restringit i que els desplaçaments es fan a peu per una passarel·la habilitada a la zona. A més, ha apuntat que qualsevol captació alternativa d’aigua dependrà de les autoritzacions sanitàries.

