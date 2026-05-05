El conveni entre Ramaders d’Andorra i Andbank permet aportar 6.500 kg anuals de ‘Carn d’Andorra’ a les escoles

La carn de qualitat emesa sota el segell de ‘Carn d’Andorra’ continuarà arribant a les escoles. Així es desprèn de la renovació −anual− del conveni entre Ramaders d’Andorra i Andbank, pel qual l’entitat bancària continuarà subvencionant una part dels costos de la distribució i que permet aportar anualment entre 6.000 i 6.500 quilograms de carn als centres educatius.
Aquest acord existeix des del desembre del 2022 i es manté “amb una confiança mútua”, ha comentat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, i president de Ramaders d’Andorra, Guillem Casal. També ha indicat que té un doble vessant, per una part donar a conèixer el producte i, per l’altra, “una que s’ha de continuar fomentant”, donar a conèixer la feina que fan els ramaders. En tot aquest temps, s’han repartit un total de 16.485 quilograms de carn amb una aportació d’entorn 40.000 euros.
El principal client és l’escola andorrana, ja que disposa d’11 cuines centralitzades. També s’hi suma la francesa de la Massana i de Sant Julià de Lòria
En detall del nou conveni, Andbank assumirà el 25% del cost de venda amb un import màxim de 15.000 euros, xifra a la qual gairebé s’arriba cada any −la mitjana esgotada anualment és de 13.000 euros−. A més, l’entitat bancària posarà a disposició locals perquè des de Ramaders d’Andorra es puguin oferir formacions. “És una col·laboració que ens fa especial il·lusió perquè connecta amb el país i el futur, i és una manera d’acostar als infants la riquesa de la nostra ramaderia”, ha explicat la directora de Banca País d’Andbank, Maria Suárez, desitjant que l’acord “duri molt més temps”.
El principal client educatiu de Ramaders d’Andorra, segons ha assenyalat el seu gerent, Gerard Martínez, és l’escola andorrana, ja que disposa d’11 cuines centralitzades. També s’hi suma la francesa de la Massana i de Sant Julià de Lòria, però a aquelles escoles amb cuines petites, com la del British College, que ara ja no és client, Martínez ha reconegut que “se’ls complica els processos”. En tot cas, ha recordat que el conveni està obert a tots els centres del país.
Cabana estabilitzada
Casal ha fet èmfasi en què la cabana ramadera “està estabilitzada”, fita que s’ha aconseguit, en bona part, gràcies a les ajudes destinades al sector primari. En tot cas, i per tal d’incrementar la productivitat sense haver de trastocar el nombre d’animals, s’està treballant en la construcció d’un centre de recria. Aquest, ha destacat, permetria fer una rotació més ràpida de mares de raça bruna sense ocupar llocs a les explotacions.
Campanya comunicativa
També s’ha enllestit i intensificat la comunicació al voltant del sector primari i la raça autòctona. Així, entre altres, els menús dels menjadors escolars comptaran amb el logotip de Ramaders d’Andorra quan la carn sigui emesa sota el segell de ‘Carn d’Andorra’ i, a partir del curs vinent, es complementarà amb diferents campanyes a les aules.