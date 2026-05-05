La nova llei de protecció i benestar animal inclourà aspectes de la compravenda que “no estaven regulats”

La nova Llei de protecció i benestar animal anirà “molt més enllà” pel que fa a la regulació de la compravenda d’animals. “Regulem aspectes que fins ara no estaven regulats”, ha afirmat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, qui ha remarcat que el plantejament inicial era “regular la utilització d’estris de càstig en animals de companyia” i, per tant, “prohibir la producció, la importació i la comercialització de tots aquests estris de càstig”. Malgrat això, es van adonar que s’havien de“polir altres aspectes” que “no estaven contemplats a dia d’avui, com els espectacles i la publicitat”, ha detallat.
En aquesta línia, el ministre ha recordat que la“comercialització i la cria” ja estaven regulades a l’antiga llei, tot i que amb el nou text “li donem un nou enfocament que permeti les diverses situacions que s’han d’encabir a dins del nostre país”. En relació amb els animals domèstics que no són de companyia, sinó que estan emparats per l’administració, com els gossos de policia, de salvament o de gestió cinegètica, Casal ha confirmat que també estaran encabits a la nova llei.
Un altre dels canvis importants és que el nou text es regirà sota el nom de ‘Protecció i benestar dels animals‘, quan l’actual s’anomena ‘Tinença i Protecció’, ha mencionat el titular de Ramaderia. Ara per ara, el procés es troba pendent del retorn que el conjunt de sectors implicats facin a l’Executiu.
Per una banda, Casal ha subratllat que els comuns ja tenen el text perquè “tenen relacions al voltant d’aquesta llei“, alhora que també s’ha presentat a les protectores del medi natural i protectores d’animals. Per l’altra, el ministre es va reunir fa uns dies amb la Federació de Caça i Pesca i amb l’Associació de Peixos i Ramaders d’Andorra, a qui se’ls va presentar el text. Amb tot, i a l’espera dels retorns dels diferents sectors i actors implicats, des del ministeri confien a entrar el nou text a tràmit parlamentari “de cara a les properes setmanes”.
En relació amb el nou text, Casal ha aprofitat per mencionar que aquest també contempla possibles danys d’animals domèstics a la fauna salvatge, en referència, tal com van publicar alguns mitjans del país, al gos que va atacar un ramat de Segudet, provocant la mort d’una ovella. “Està previst un marc jurídic en què el tutor legal de l’animal de companyia hagi de respondre davant del damnificat. Ja està garantit a dins de la llei“, tot reiterant que l’objectiu és“aconseguir la convivència entre tots, entre el sector primari i els animals domèstics”.