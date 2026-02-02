Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • En comparació amb el mateix període de l’any passat, el nombre global de contractacions de temporers ha disminuït un 2,3%. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Mercat laboral de temporada

El consum de les quotes de temporers arriba al 96,8% a finals de gener i s’acosta al límit previst per decret

Amb 4.834 autoritzacions concedides, les contractacions creixen respecte a la temporada passada tot i una lleu caiguda interanual

El consum de les quotes de treballadors temporers ha assolit el 96,8% a 24 de gener, amb un total de 4.834 autoritzacions acordades, en una temporada que s’acosta al límit del contingent inicial establert. La quota global fixada per decret és de 4.995 autoritzacions, repartides entre 34 treballadors comunitaris fronterers, 1.119 no fronterers i 3.842 extracomunitaris.

Del total de permisos concedits, 1.123 corresponen a personal comunitari, xifra que representa el 97,4% de la quota prevista per a aquest col·lectiu. Pel que fa als treballadors extracomunitaris, s’han autoritzat 3.711 permisos, el 96,6% del contingent inicial assignat.

Les quotes que presenten un ús més baix en termes absoluts són les vinculades a les agències, la neteja i el comerç al detall, amb 25, 77 i 104 autoritzacions acordades, respectivament.

En comparació amb el mateix període de l’any passat, el nombre global de contractacions de temporers ha disminuït un 2,3%. Aquesta dinàmica situa el consum de les quotes un 7,1% per sota en el cas dels extracomunitaris i un 18,1% per sota en el dels comunitaris, respecte al mateix moment de la temporada anterior.

Els serveis concentren gairebé la meitat dels llocs de treball, seguits pels perfils no qualificats vinculats a l’hivern

Malgrat aquesta davallada interanual puntual, el balanç de la temporada 2024-2025 mostra una evolució positiva en el nombre d’autoritzacions concedides. Les corresponents a treballadors comunitaris han augmentat un 1,6%, mentre que les d’extracomunitaris ho han fet un 6,7%. En conjunt, el total d’autoritzacions acordades creix un 5,7% en relació amb la temporada passada.

Pel que fa a la distribució per ocupacions, el grup més nombrós és el dels serveis, que concentra el 43,4% del total de treballadors temporers. En aquest àmbit destaquen perfils com cambrers de restaurant i dependents. A continuació se situen els treballadors no qualificats, que representen el 32,9% i inclouen ocupacions com cambrers d’habitacions, ajudants de cuina i agents d’explotació de teleesquí.

En l’àmbit de les pistes, el personal comunitari registra un augment del 6,7% en les contractacions previstes per a la temporada 2025-2026 en comparació amb la 2024-2025. En el cas del personal extracomunitari de pistes, la variació és lleugerament positiva, amb un increment del 0,2%.

Finalment, al sector de l’hoteleria, les dades mostren un comportament desigual segons l’origen dels treballadors. Les contractacions de personal comunitari augmenten un 20,5%, mentre que les d’extracomunitaris experimenten una davallada del 9% en comparació amb la temporada anterior.

El Comú de Canillo aposta per una tipologia modular per als habitatges de temporers a la zona d’Incles

