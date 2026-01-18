Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Pel que fa a la tipologia constructiva, el cònsol major ha avançat que es tractaria d’habitatges modulars. | Marvin Arquíñigo
Elena Hernández Molina
Una resposta a la problemàtica del habitatge

El Comú de Canillo aposta per una tipologia modular per als habitatges de temporers a la zona d’Incles

El projecte, treballat amb el Govern i les estacions d’esquí, vol donar resposta a la crisi d'habitatge i podria estar parcialment enllestit el 2026

“Es podrien fer en una zona que és la pujada d’Incles, cap a Soldeu”. Amb aquestes paraules, el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, ha concretat l’emplaçament previst dels futurs habitatges per a temporers que el comú està treballant conjuntament amb el Govern.

Tal com ha explicat aquest diumenge durant la vianda de Sant Antoni, la reunió amb l’Executiu ja s’ha celebrat i, segons ha destacat, “la ministra d’Economia i Habitatge, Conxita Marsol, està posant facilitats en una problemàtica que afecta tot el país”. Malgrat que es tracta d’un “projecte parroquial”, Alcobé ha remarcat que els treballs es duen a terme de la mà de les gestores de les pistes d’esquí.

En aquest sentit, ha precisat que “estem plantejant aquests pisos a l’estació d’esquí d’Encisa o Setap”, tot aclarint que no es tractaria d’una concessió ni estrictament pública ni privada. Segons ha detallat, seria una concessió “feta per l’estació i no feta pel Comú de Canillo”.

El projecte avança amb la previsió d’enllestir-ne una part el 2026, subjecte als tràmits urbanístics corresponents

La corporació comunal confia que el projecte pugui estar finalitzat, o almenys parcialment enllestit, al llarg del 2026. “És un projecte en què fa temps que hi estem treballant”, ha recordat el mandatari. Amb tot, l’inici dels treballs resta condicionat a “una sessió urbanística d’un pla parcial que s’està duent a terme a Incles”, una zona que Alcobé ha qualificat com “un molt bon lloc per acollir aquest tipus d’habitatge”.

Pel que fa a la tipologia constructiva, el cònsol major ha avançat que es tractaria d’habitatges modulars. “No seria més econòmic, perquè avui dia tot és car, però sí que seria més ràpid”, ha explicat, tot subratllant que aquesta agilitat podria permetre disposar dels primers allotjaments en les dates que es proposa el comú, de cara a la pròxima temporada. “Si poguéssim tenir alguna cosa acabada per aquesta temporada vinent seria tot un èxit”, ha afegit, insistint que es tracta “d’un projecte guanyador per a totes les parts”.

Una població cada cop més internacional

Paral·lelament, Canillo afronta el repte de l’augment de població i, amb ell, la integració de la immigració, especialment de la comunitat llatinoamericana. Segons ha assenyalat Alcobé, “tant a Canillo com a Andorra, tota la immigració, tard o d’hora, s’ha d’integrar, com ha passat en el passat”. En aquest context, ha volgut posar en valor que “Canillo és un exemple perquè és una ciutat molt pacífica on tothom conviu molt bé”.

El cònsol ha recordat que la parròquia acull tant persones que hi resideixen i hi treballen com residents que desenvolupen la seva activitat laboral en altres parròquies. Tot i això, ha admès que “ens comenten que falten apartaments per a tota la població nova que està arribant”, una situació que confia que millori amb la construcció dels pisos per a temporers, ja que això permetria “alliberar alguns d’aquests habitatges per a residents”.

Finalment, Alcobé ha incidit en la importància de la integració individual. “Quan anem a un lloc a viure, tenim l’obligació d’integrar-nos”, ha afirmat, tot destacant també la necessitat de “trobar facilitats per poder-ho fer”. En aquest sentit, ha recordat que la societat andorrana actual és fruit de la població emigrant arribada fa 20, 30 o 40 anys.

