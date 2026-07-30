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  • Zona afectada per l'incendi. | Bombers d'Andorra
Alex Montero Carrer
Pendents de les condicions meteorològiques

L’incendi d’Os de Civís evoluciona favorablement i els Bombers confien poder donar-lo per controlat al migdia

El foc es manté estabilitzat després de la feina conjunta dels equips andorrans i catalans, els quals treballen avui amb les mateixes dotacions

Els Bombers preveuen donar per controlat aquest dijous al migdia l’incendi forestal d’Os de Civís si les condicions meteorològiques es mantenen favorables. Així, i segons han informat des del Govern, semblaria que el foc continua estabilitzat i que, a hores d’ara, l’evolució és positiva. Val a dir que els efectius treballen amb el mateix dispositiu desplegat durant la jornada d’ahir, en coordinació amb els Bombers de la Generalitat, amb l’objectiu de consolidar el perímetre i evitar possibles revifades.

Cal recordar que l’incendi es va declarar a la zona del pic de Salòria, al terme d’Os de Civís i molt a prop de la frontera amb Andorra. Durant la tarda de dimecres, una trentena de bombers, una desena dels quals andorrans, i cinc mitjans aeris van treballar conjuntament per estabilitzar les flames. En aquest sentit, els Bombers van confirmar al tancament de la jornada que l’origen del foc va ser un llamp que havia quedat latent i que, tot i l’evolució favorable, no es podria donar l’incendi per extingit fins que s’haguessin eliminat tots els punts calents, una tasca que es podria allargar encara alguns dies a causa de les altes temperatures.

Bombers dona per estabilitzat l’incendi d’Os de Civís i confirma l’origen a causa d’un llamp que va quedar latent

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Bombers dona per estabilitzat l’incendi d’Os de Civís i confirma l’origen a causa d’un llamp que va quedar latent

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