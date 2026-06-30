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  • Un dels cartells publicitaris. | Projecte Vida
El Periòdic d'Andorra
  • Societat
Sensibilització social

Projecte Vida impulsa una nova campanya per combatre l’estigma que envolta les persones amb addiccions

'Trenca l'estigma' vol afavorir que les persones demanin ajuda sense por de ser jutjades, a través d'una acció que es desplegarà durant un any

Projecte Vida ha posat en marxa la campanya ‘Trenca l’estigma’, una iniciativa de sensibilització social que vol combatre els prejudicis associats a les addiccions i afavorir que les persones afectades puguin demanar ajuda sense por de sentir-se jutjades. Impulsada amb la col·laboració del Govern, el Comú d’Escaldes-Engordany i VSA, la campanya arrenca aquest 30 de juny i tindrà una durada d’un any.

La iniciativa posa el focus en la persona i no en l’addicció. En aquest sentit, Projecte Vida remarca que l’objectiu és obrir una conversa pública sobre l’impacte que tenen el judici, la vergonya o les etiquetes en les persones que conviuen amb una addicció. «Aquesta no és una campanya sobre drogues. És una campanya sobre persones», destaca l’entitat, la qual defensa que «una addicció no defineix tota una vida» i que la recuperació és més possible quan la persona se sent «escoltada i acompanyada».

«Aquesta no és una campanya sobre drogues. És una campanya sobre persones […] Una addicció no defineix tota una vida» – Projecte Vida

Sota el lema ‘El judici no cura; l’acompanyament pot obrir camí’, la campanya persegueix quatre objectius: reduir el pes de les etiquetes socials, facilitar que les persones demanin ajuda abans, humanitzar les addiccions i fomentar una actitud més empàtica per part de la ciutadania. Projecte Vida sosté que l’estigma pot convertir-se en una barrera real per accedir als serveis d’ajuda, ja que sovint genera vergonya, aïllament i retarda la demanda de suport.

Per reforçar aquest missatge, la campanya es desplegarà amb deu cartells publicitaris en format OPI instal·lats a Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. Cada peça incorporarà un codi QR que donarà accés a continguts complementaris sobre una dinovena de temàtiques relacionades amb l’estigma, com ara la salut mental, la família, la pobresa, la migració, la neurodivergència o la recuperació. Les imatges de la campanya busquen visibilitzar un patiment que sovint queda silenciat sense recórrer al morbo ni a escenes de consum o violència.

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