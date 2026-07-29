Govern aprova una prova pilot amb 70 pacients a la capital per avançar amb els pacients crònics complexos

El Ministeri de Salut, juntament amb el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) i el Col·legi de Metges del Principat (COMA), han impulsat la creació del decret de regulació de la prova pilot del pacient crònic complex, la qual tot just avui ha rebut llum verda per part del Govern i de la seva posterior aprovació al Consell de Ministres celebrat aquest dimecres. Aquesta prova pilot procura «avaluar un nou model d’atenció integrada, proactiva i centrada en la persona», com bé ha indicat la titular de la cartera sanitària, Helena Mas, i la qual està prevista que es posi en marxa a partir del pròxim 1 de setembre al Centre d’Atenció Primària d’Andorra la Vella, al costat del Centre Cultural de la Llacuna, i amb una durada estimada de 12 mesos.
«Amb això avancem cap a una atenció més personalitzada, més coordinada i més propera per a les persones amb necessitats de salut complexes. L’objectiu no és un altre que reforçar el seguiment dels pacients, anticipar possibles descompensacions, millorar resultats en salut i garantir que els diferents professionals implicats treballin de manera més integrada al voltant de cada cas. Convé precisar que la prova contempla una avaluació amb 70 pacients, els quals tenen els seus metges referents i aquests en són una vintena», ha fet saber Mas sobre la incorporació d’aquesta nova atenció personalitzada i destinada exclusivament per als pacients crònics complexos.
«Incorporem al nostre sistema sanitari una atenció més propera i coordinada per totes aquelles persones amb necessitats més difícils. La seva prova pilot tindrà lloc primer al CAP d’Andorra la Vella l’1 de setembre» – Helena Mas
Un altre dels punts destacats de l’assumpte ha sigut conèixer quines són les principals actuacions previstes, en aquest sentit s’ha constatat que la prova pilot «incorpora el seguiment continuat per part d’un equip multidisciplinari, amb l’elaboració i actualització d’un pla d’intervenció individualitzat i compartit per a cada pacient». Altrament, també preveu accions d’educació sanitària adreçades tant al pacient com al seu entorn familiar o cuidador, especialment en matèria d’autocura, com ha ponderat la ministra de Salut, i «en la detecció de descompensacions i ús adequat dels recursos sanitaris».
Una responsabilitat comuna i compartida
En un altre ordre, s’ha incidit que la figura del metge referent «té un paper clau en aquesta prova», ja que serà l’encarregat de coordinar l’atenció que rebrà el pacient. Val a dir que també hi participaran els professionals d’infermeria i els professionals de medicina interna, a banda d’altres perfils necessaris per garantir el desplegament operatiu del programa.
El finançament de la prova pilot, per altra banda, «serà de caràcter mixt i es distribuirà entre el Govern, la Caixa Andorrana de Seguretat Social i el pacient«, com ha asseverat Mas. En aquest sentit, el ministeri competent «compensarà l’activitat clínica extraordinària desenvolupada pels metges referents d’atenció primària en el marc de la prova pilot», amb un import addicional de 31,41 euros, fins a un màxim de cinc vegades per pacient i any.