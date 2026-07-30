El cos d’ordre arresta dos homes com a presumptes autors d’una violació a una menor que, a més, s’hauria gravat

La Policia va detenir, ahir dimecres al matí, dos homes de 24 anys com a presumptes autors de delictes contra la llibertat sexual per una violació a una menor. L’agressió sexual s’hauria gravat i difós i, per aquest motiu, també se’ls acusa de delictes contra la intimitat. En aquest sentit, tres homes més, de la mateixa edat, també van ser arrestats com a presumptes autors de delictes contra la llibertat sexual perquè haurien rebut les imatges de la violació de la menor i són sospitosos d’haver-les compartit.
Els fets haurien tingut lloc la nit del passat Cap d’Any, al Pas de la Casa. Llavors, els dos presumptes autors de la violació ja van ser detinguts arran que l’hospital activés un codi lila. A partir d’aquell moment es va iniciar una investigació sota tutela judicial i, ara, els nous indicis que ha recollit la Policia han permès a la Batllia emetre les ordres de detenció que han culminat amb aquests cinc arrestos.
A més, aquesta setmana, la Policia també ha detingut, a Andorra la Vella, un altre home, de 42 anys, com a presumpte autor d’un altre delicte contra la llibertat sexual per una violació que s’hauria comès aquest juliol en un domicili. La víctima va acudir a l’hospital, des d’on es va activar el codi lila que va motivar l’inici de la investigació.
D’altra banda, dimarts, dues persones més van ser detingudes per conduir amb el permís suspès. Es tracta d’una dona de 39 anys i d’un home de 51 controlats a Andorra la Vella i a la Massana. Pel que fa a la conducció sota els efectes de l’alcohol, també dimarts, es va arrestar un home de 61 anys amb una taxa d’alcoholèmia de 0,91 i, quant a delictes contra la salut pública, el cos d’ordre va detenir a la frontera franco-andorrana un turista de 33 anys que accedia al país amb 0,80 grams d’èxtasi.