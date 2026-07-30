El nou semàfor del carrer de la Unió entrarà en servei entre avui i demà amb una reducció del trànsit de fins al 26%

El nou semàfor previst al carrer de la Unió entrarà en funcionament entre aquest dijous i divendres. Així ho ha anunciat el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, qui ha aprofitat per defensar els canvis introduïts a la via i assegurar que les dades recollides fins ara mostren una disminució del trànsit. En aquest sentit, ha respost a les crítiques sorgides arran de les retencions registrades en alguns moments entre la Dama de Gel i el quilòmetre zero demanant no extreure conclusions a partir de situacions puntuals. «No podem fer trampes i fer una foto quan hi ha la Festa Major d’Escaldes o carrers tallats, com el de na Maria Pla o el carrer de l’Hospital, i dir que hi ha més trànsit«, ha afirmat.
Segons Forné, les dades disponibles apunten justament en la direcció contrària. «Hem aconseguit reduir el trànsit al maig un 21% i al juny un 26%. Això són dades realistes«, ha assegurat, unes xifres que, segons ha dit, avalen els canvis aplicats al carrer. El secretari d’Estat també ha defensat que la reforma ha millorat la seguretat i la fluïdesa de la circulació. «El carrer de la Unió, tal com era abans i tal com és ara, és un carrer més ordenat, més segur i més fluid«, ha assenyalat, tot recordant que la posada en marxa del nou semàfor forma part de l’actuació prevista per acabar d’ordenar el trànsit.
«Quan fas una actuació sempre hi ha persones a qui els va bé i persones a qui els va pitjor […] Un canvi d’un semàfor a vegades és un debat nacional» – David Forné
Tot i reconèixer que qualsevol modificació viària genera opinions diverses, Forné ha insistit que la valoració de l’Executiu és positiva. «Quan fas una actuació sempre hi ha persones a qui els va bé i persones a qui els va pitjor«, ha admès, abans d’afegir que «a Andorra, un canvi d’un semàfor a vegades és un debat nacional«. Així, i malgrat aquesta polèmica, ha assegurat que tant el Govern com el Comú d’Andorra la Vella comparteixen una lectura favorable dels resultats obtinguts fins ara: «Estem plenament satisfets de com està funcionant el carrer de la Unió«.
Amb tot, Forné ha comentat que el seguiment de la reforma continuarà durant els pròxims mesos abans de decidir si cal introduir nous ajustos. «Estem recopilant dades, almenys necessitem uns mesos per valorar-ho, però tant el comú de la capital com nosaltres estem satisfets de com està funcionant», ha conclòs.