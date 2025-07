Desestimació del recurs

El Constitucional avala la consideració del CBD com a droga tòxica i valida la condemna per tràfic en gran quantitat

El Tribunal conclou que no es van vulnerar drets fonamentals durant el procés penal i dona per tancat el recorregut judicial del controvertit cas

El Tribunal Constitucional (TC) ha rebutjat el recurs d’empara presentat per la defensa del principal acusat pel cas CBD, condemnat per un delicte major de tràfic de cànnabis o droga de toxicitat similar en gran quantitat. L’Alt Tribunal considera que no s’han vulnerat els drets fonamentals invocats pel recurrent, com els drets a la defensa, a la presumpció d’innocència i a la imparcialitat judicial. En conseqüència, referma la validesa de les resolucions dictades pel Tribunal de Corts i pel Tribunal Superior de Justícia, aquesta última amb una pena imposada de tres anys de presó —dotze mesos ferms i la resta condicional—, una multa de 500 euros i cinc anys d’expulsió del Principat.

El recurs va ser admès a tràmit el 19 de maig del 2025, moment en què la defensa va sostenir que durant el procediment penal se li van vulnerar drets essencials, especialment en relació amb les proves testificals proposades per la seva part, així com pel tractament judicial del producte confiscat —flors de CBD amb un contingut del 0,3% de THC—, que, segons els arguments de la part recurrent, no podia ser considerat una droga tòxica. El producte havia estat adquirit a través d’una empresa de La Seu d’Urgell i, segons el recurrent, anteriorment també s’havia comercialitzat de forma oberta a Andorra. La defensa argumentava que la falta de regulació clara al Principat generava una “inseguretat jurídica” per al consumidor.

El TC, però, recorda que el recurs d’empara no és una instància de revisió general del procés penal i que la seva funció es limita a verificar si les decisions impugnades han vulnerat algun dret fonamental. En aquest sentit, subratlla que “no li pertoca, llevat error manifest, revisar els fets provats, ni discutir la interpretació de la llei realitzada pels tribunals ordinaris”.

Pel que fa al dret a la defensa, el Constitucional constata que “la presidenta del Tribunal de Corts no va realitzar cap actuació que evidenciés, directament o indirectament, la seva preferència en favor d’una de les parts en el litigi” i considera que “el raonament efectuat per la Sala Penal s’ajusta plenament a les regles del procés degut i al dret a la defensa”. En aquest punt, afegeix que no es pot parlar de vulneració de la imparcialitat judicial, ni d’un trencament del principi de “igualtat d’armes”.

La sentència també rebutja que s’hagi vulnerat la presumpció d’innocència. “La condemna ha estat pronunciada després de practicar, amb respecte dels principis de publicitat, d’immediació i de contradicció, la prova admesa”, afirma el TC, el qual destaca que les decisions dels òrgans jurisdiccionals anteriors estan “suficientment motivades” i es basen en una “valoració raonable de la prova”.

Així doncs, el Constitucional fa seva la conclusió del Superior, el qual va considerar provat que la substància confiscada encaixa dins la definició legal de droga tòxica, independentment del seu índex de psicoactivitat, i que l’article 281 del Codi penal no exigeix una concentració determinada de THC per considerar-la com a tal. “No hi ha dubte que la substància introduïda per l’acusat és droga tòxica de conformitat amb els convenis internacionals i les disposicions de l’article 281 del Codi penal”, assenyala la resolució.

El TC també aborda la qüestió de la quantitat confiscada —poc més de 500 grams de flors de cànnabis— i valida la qualificació com a “gran quantitat” utilitzada per la jurisdicció penal, destacant que “la jurisprudència andorrana considera que una quantitat superior a 500 grams és susceptible de ser qualificada com a gran, amb les conseqüències penals corresponents”.

En relació amb la denegació de noves proves en segona instància, el Tribunal Constitucional considera que no es donaven les condicions establertes per l’article 201.2 del Codi de procediment penal per a la seva admissió. La sol·licitud de la defensa per practicar de nou les testificals i una nova anàlisi de la substància va ser desestimada perquè els testimonis ja havien declarat en primera instància i l’anàlisi ja constava als autes.

Amb aquesta resolució, el Tribunal Constitucional tanca el recorregut judicial del cas pel que fa a la responsabilitat penal de l’acusat, i confirma que, d’acord amb la legislació andorrana actual i els tractats internacionals aplicables, el CBD amb THC, encara que sigui en quantitat mínima, pot ser legalment considerat una droga tòxica.