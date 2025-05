Oberta la porta per al recurs

Admès a tràmit el recurs d’empara per presumpta vulneració de drets fonamentals en el procés del cas CBD

El Tribunal Constitucional haurà de determinar si es van vulnerar drets fonamentals en la defensa i en la interpretació penal del producte intervingut

El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs d’empara presentat per la defensa del jove condemnat en el marc del cas conegut com a CBD. Segons ha confirmat la defensa de l’acusació a EL PERIÒDIC, es tracta d’un primer pas essencial, ja que implica que el TC considera que el recurs compleix els requisits previstos a la Constitució i, per tant, pot estudiar si es van vulnerar drets fonamentals durant el procés. “El que s’ha fet és passar el filtre inicial. Això significa que les actuacions passen ara al Tribunal Constitucional, que haurà d’examinar si hi va haver vulneracions dels drets invocats”, ha explicat la lletrada, qui destaca que aquest tipus de recurs no actua com una tercera instància ordinària, sinó que es fonamenta en la tutela de drets fonamentals.

Entre els punts centrals del recurs s’hi troben dues qüestions claus: d’una banda, la defensa qüestiona si el producte comissat es pot considerar legalment una droga tòxica, i de l’altra, posa en dubte la manera com els tribunals van valorar les proves presentades. “Si aquestes proves s’haguessin analitzat de manera correcta, s’hauria pogut arribar a una resolució favorable”, ha insistit l’advocada, tot remarcant que es tracta d’un defecte processal que pot ser objecte d’un recurs d’empara. Tot i l’admissió a tràmit, el recurs no té efectes suspensius, fet que ha impedit el retorn del condemnat al Principat. “Vam demanar que es suspengués l’expulsió perquè pogués tornar amb la seva parella i treballar, però no se’ns ha admès. Sense una revocació de les sentències anteriors, no podrà tornar fins que passin els cinc anys establerts”, ha puntualitzat la defensora.

Des de l’entorn familiar, l’admissió a tràmit s’ha rebut com una oportunitat per reivindicar la innocència del jove. “Estic molt contenta. Sembla que es va il·luminant una mica”, expressa Mercedes Chamorro, mare de l’acusat, visiblement emocionada. “Ens han dit que hi ha indicis de vulneració a la defensa i això ens dona esperança. Ens ha tocat un jutge que ha estat vinculat als drets humans i això també ens anima”. Segons ha explicat, la situació personal continua sent complexa: “Vam marxar junts i ara ell està molt desorientat. No sap què fer ni on col·locar-se. M’han dit que li doni temps perquè s’ha de centrar una mica i s’ha d’animar”. En aquest sentit, també ha recordat que la pena inicial va ser rebaixada, però considera que cal continuar lluitant per demostrar que no hi va haver cap intenció delictiva: “Ara ens toca continuar, i veure què en surt de tot això”.

Ara serà el Tribunal Constitucional qui haurà d’emetre una resolució definitiva, la qual es publicarà al BOPA com és habitual en aquest tipus de procediments. Mentrestant, la defensa i la família esperen que aquest procés obri la porta a una nova lectura del cas.