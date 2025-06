Reforma de la Casa de la Vall

El Consell General adjudica per més d’1,1 milions les obres de rehabilitació de Casa de la Vall

Els treballs, a càrrec de l’empresa Auxini SAU, milloraran l’accessibilitat i les instal·lacions del conjunt patrimonial i es faran al llarg del 2025

Les obres de rehabilitació i adequació de Casa de la Vall ja tenen empresa adjudicatària. Segons ha publicat aquest dimecres el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), el Consell General ha concedit l’execució dels treballs a l’empresa Auxini SAU per un import total d’1.156.776,03 euros, una quantitat lleugerament superior a l’estimació inicial, que rondava el milió d’euros.

Els treballs es desenvoluparan al llarg de tot l’any 2025, període durant el qual es preveu intervenir per millorar diversos aspectes funcionals i estructurals d’aquest edifici emblemàtic. El concurs s’ha tramitat per la via d’urgència amb l’objectiu de reduir al màxim el temps en què la seu històrica del Consell romandrà tancada al públic. Aquesta celeritat ha estat possible un cop finalitzada la redacció del projecte constructiu, elaborat per l’arquitecte Enric Dilmé.

La intervenció preveu actuacions destacades com la instal·lació d’un elevador entre la primera i la segona planta per millorar l’accessibilitat, així com la renovació completa de les instal·lacions elèctriques, informàtiques i de comunicacions. També s’hi implementarà un nou sistema de calefacció, es milloraran els aïllaments tèrmics i acústics i es crearà un nou accés exterior directe a la primera planta. A més, es connectaran les xarxes de comunicació i elèctriques amb el nou edifici del Consell General.