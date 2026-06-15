El Consell d’Infants lauredià acomiada l’any amb una proposta per la renovació del camí escolar i garantir la seguretat

El Consell d’Infants de Sant Julià de Lòria ha tancat el curs amb la presentació de dues propostes centrades en la seguretat i els hàbits saludables: la renovació del camí escolar de la parròquia i la creació d’una zona de cal·listènia infantil. Ambdues iniciatives seran analitzades pel comú amb la voluntat que puguin acabar convertint-se en realitat.
La proposta de millora del camí escolar ha estat impulsada pels representants de l’Escola Andorrana després d’una enquesta realitzada entre els alumnes. El projecte planteja renovar la senyalització actual amb nous dibuixos creats pels mateixos infants a través d’un concurs participatiu.
Biel, conseller de l’Escola Andorrana, ha explicat que l’objectiu és «tenir un trajecte més segur cap a l’escola» i donar més tranquil·litat tant als alumnes com a les famílies. «Seria una forma d’anar més segurs i ajudaria els pares a no preocupar-se tant», ha afirmat.
Els infants consideren que la senyalització actual, basada en petjades, ha quedat antiquada. Per això proposen crear un nou distintiu visual. «Volem millorar el logo del camí escolar perquè les petjades són una miqueta antigues», ha assenyalat Biel, que ha defensat un disseny «més innovador i més modern» escollit a partir de les idees dels mateixos alumnes.
La iniciativa es fonamenta en dos principis recollits als drets dels infants de les Nacions Unides: el dret a la seguretat i el dret a participar en les decisions que els afecten. A més, els promotors consideren que la millora del camí escolar pot contribuir a fomentar els desplaçaments a peu i reduir l’ús del vehicle privat.
La segona proposta, presentada pels representants de l’Escola Francesa, aposta per la creació d’una zona de cal·listènia infantil al Parc Gran.
«El que volem és implicar les noves generacions a la vida pública i a la presa de decisions»— Sofia Cortesao
Segons ha explicat Aina, alumna de l’Escola Francesa, aquest espai permetria «jugar amb els infants i fer nous amics». El projecte contempla la instal·lació de barres, xarxes i altres elements per fomentar l’activitat física, amb un disseny inclusiu i materials adaptats per minimitzar el risc de lesions.
La cònsol menor, Sofia Cortesao, ha valorat molt positivament la feina dels infants i ha remarcat que l’objectiu del Consell va més enllà de les propostes concretes. «El que volem és implicar les noves generacions a la vida pública i a la presa de decisions», ha afirmat, destacant la importància de fomentar una societat «més crítica i participativa» des de les edats més primerenques.
Pel que fa a les iniciatives presentades, Cortesao s’ha mostrat optimista sobre la seva viabilitat. Respecte al camí escolar, ha assegurat que es tracta d’una aportació molt vinculada al dia a dia dels infants i que, precisament per això, aporta una visió «coherent i realista». També ha defensat la necessitat de fer el recorregut «més visible» perquè els alumnes el puguin identificar fàcilment i guanyar autonomia.
«Els pares tenen la tranquil·litat que aquests nens poden anar sols cap a l’escola perquè hi ha aquest camí més segur», ha indicat. La cònsol menor també ha avançat que el comú estudiarà la proposta i ha convidat els consellers infantils a la futura inauguració de la millora del recorregut si aquesta acaba materialitzant-se.
Pel que fa al parc de cal·listènia, ha recordat que la iniciativa ja figurava en el programa electoral, tot i que encara no disposava d’un emplaçament definit ni d’un disseny concret. «Avui recollirem aquestes idees que ens aporta el Consell d’Infants», ha afirmat.
Durant la cloenda, Cortesao també ha destacat que diverses iniciatives sorgides en edicions anteriors del Consell d’Infants ja s’han fet realitat. Entre aquestes ha citat el pump track i el Parc del Senzill, així com la futura targeta única d’aparcament, un projecte que, segons ha avançat, «properament també podrem fer públic».
Per la seva banda, el cònsol major, Cerni Cairat, ha recordat que algunes de les demandes formulades pels infants ja s’estan desenvolupant, com ara l’adequació de l’Espurna o la mateixa targeta d’aparcament per al centre de la parròquia.