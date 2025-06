Participació juvenil a Encamp

El Consell de Joves aposta per una aplicació mòbil específica per al jovent

El projecte, dotat amb 20.000 euros, inclourà un calendari d’activitats, eines participatives i una borsa de treball

El Consell de Joves d’Encamp ha escollit, amb nou vots favorables, el desenvolupament d’una aplicació mòbil pensada per al jovent de la parròquia com a proposta guanyadora d’aquesta edició. El projecte, un dels cinc presentats, compta amb el suport institucional del comú i es preveu que es desenvolupi amb un pressupost aproximat de 20.000 euros, import que s’ajusta al límit assignat per a aquest òrgan consultiu juvenil.

L’aplicació, que serà elaborada a mida per garantir un alt grau de personalització, seguretat i control, pretén oferir eines que fomentin la informació, la participació i la connexió del jovent amb la vida parroquial.

Entre les funcionalitats previstes, s’hi inclouran un calendari d’activitats amb esdeveniments culturals, esportius i socials; un sistema de participació directa en decisions relacionades amb l’oci i la cultura; un mapa interactiu amb punts d’interès com ara sales d’estudi; una secció d’ofertes i avantatges en comerços i activitats; així com una borsa de treball i voluntariat amb ofertes laborals i propostes socials.

La creació de l’aplicació es farà en diverses fases i amb la implicació activa dels joves. Està previst que el nom i el logotip es decideixin mitjançant un concurs, i que es realitzin proves pilot amb grups de joves per implementar millores abans de la seva posada en marxa.

A banda de l’aplicació mòbil, el Consell de Joves ha analitzat altres quatre iniciatives: la proposta d’un espai juvenil autogestionat, un sistema de reciclatge porta a porta, la millora del camí escolar cap a l’escola andorrana de segona ensenyança, i la creació de rutes d’orientació dins la parròquia.