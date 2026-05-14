Escaldes-Engordany entrega sis horts de Can Noguer i estudia ampliar el projecte davant la forta demanda

El Comú d’Escaldes-Engordany ha fet aquest dijous l’entrega de les sis parcel·les dels horts de Can Noguer, un projecte que enguany ha ampliat la franja d’edat dels participants amb l’objectiu d’obrir l’accés al conreu a candidats més joves. La iniciativa, la qual fins ara s’adreçava principalment a persones jubilades, ha despertat un fort interès i ha rebut un centenar de candidatures per a només sis horts disponibles. La cònsol major, Rosa Gili, ha admès la “frustració” per no poder adjudicar més parcel·les, tot i valorar molt positivament la resposta ciutadana.
“Ens hem donat deures de cara a l’any que ve”, ha assegurat Gili, qui ha explicat que el comú ja estudia la possibilitat d’ampliar el projecte aprofitant diversos terrenys adquirits durant els darrers anys. Tot i això, ha remarcat que la iniciativa encara es troba “molt a les beceroles” i que caldrà analitzar-ne la viabilitat, també conjuntament amb el Govern en alguns espais compartits.
Entre els terrenys que la corporació contempla hi ha espais al costat del molí d’Ensucaranes, parcel·les a la vall del Madriu, la propietat de la borda del Tom d’en Quim, el Solà dels Vilars o altres zones adquirides recentment pel comú. “Jo crec que això també legitima la política que hem tingut des del comú de tenir espai per fer-hi coses”, ha defensat la cònsol, qui destacat especialment l’obertura dels horts a nous perfils d’edat. “Teníem clar que hi havia una franja d’edat que podia estar interessada i que quedava desatesa”, ha afirmat.
Així, Gili ha valorat el projecte com “un espai de convivència” i una oportunitat per reconnectar amb la natura i el treball de la terra en un context marcat per la crisi de l’habitatge i la manca d’espais personals. “Andorra és un entorn de natura, però al mateix temps és un entorn de pisos petits”, ha recordat. En aquest sentit, ha apuntat que disposar d’un hort pot convertir-se en “una oportunitat de respirar, d’estar a la natura, al sol”, especialment en una realitat en què moltes persones comparteixen habitatge.
A més, la cònsol també ha defensat el component de benestar que aporta aquesta activitat. “És una activitat de lleure que relaxa, un retorn cap al que es feia abans”, ha afirmat. Pel que fa als horts de Can Noguer, Gili ha recordat que els terrenys són fruit d’un conveni de cessió amb MoraBanc, ja que es tracta d’una parcel·la on no es pot construir i amb un accés limitat.