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  • El Comú d'Encamp. | Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
  • Societat
Valoració de la corporació

El Comú d’Encamp condemna els fets violents ocorreguts durant la festa del Poble i els qualifica de «fets aïllats»

Defensa que la celebració es va desenvolupar amb normalitat i evita pronunciar-se sobre el cas concret mentre la investigació continua oberta

El Comú d’Encamp ha expressat la seva condemna pels incidents violents registrats durant la festa del Poble, després que la Policia informés de la detenció d’una jove de 20 anys acusada d’agredir una menor, qui va haver de ser traslladada a l’hospital, i de l’inici de la investigació per esclarir una altra agressió a un jove de 21 anys durant una altra baralla. En declaracions a EL PERIÒDIC, la corporació comunal assenyala que «condemna rotundament els fets violents que, de manera puntual, han tingut lloc».

Des del comú remarquen que «els incidents, que han transcendit a través dels mitjans de comunicació i que, aquest matí ha informat la Policia, actualment són objecte d’investigació policial, constitueixen fets aïllats que no representen en cap cas el comportament general dels assistents ni, especialment, el de la gran majoria de joves que han participat en les activitats amb respecte, responsabilitat i civisme».

Així mateix, la institució defensa el desenvolupament global de la celebració i afirma que «la festa del Poble s’ha desenvolupat amb normalitat i amb una elevada participació ciutadana, en un ambient festiu, familiar i de convivència que no pot quedar desvirtuat per actuacions individuals totalment reprovables».

Detinguda una noia de 20 anys per agredir una menor, qui acaba a l’hospital, durant la festa d’Encamp

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Pel que fa a la investigació oberta, ha evitat entrar en valoracions específiques i ha indicat que «per respecte a les investigacions en curs i per garantir la seguretat jurídica de totes les parts implicades, el comú no farà valoracions sobre casos concrets ni sobre les circumstàncies específiques dels incidents». En aquest sentit, ha assenyalat que «des del primer moment s’ha mantingut coordinació i col·laboració amb el Cos de Policia, que és qui ha de dur a terme les actuacions corresponents per aclarir els fets i determinar les eventuals responsabilitats».

Finalment, la corporació encampadana ha reafirmat la seva aposta per la convivència i la seguretat ciutadana, tot assenyalant que «manté el seu compromís amb la seguretat, la convivència i el respecte», i que també agraeix «la tasca desenvolupada pels serveis de seguretat, emergències, organització i voluntariat durant tota la celebració». «La violència no té cabuda a la parròquia ni a les festes que s’hi desenvolupen», conclou.

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