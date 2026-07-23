El Comú de Sant Julià de Lòria ultima la regulació de les càmeres corporals per part dels agents de circulació

El Comú de Sant Julià de Lòria continua treballant en la redacció del reglament que haurà de regular l’ús de càmeres corporals per part dels agents de circulació. Així ho ha esmentat el cònsol major, Cerni Cairat, qui ha assegurat que la prioritat és garantir que el seu ús respecti la privacitat de les persones i la normativa de protecció de dades.
El mandatari ha indicat que el reglament haurà d’especificar de manera concreta en quines situacions es podran utilitzar aquests dispositius. Així, tot i considerar que «en certs moments i amb certs usos acotats té sentit portar aquesta càmera al pit», ha remarcat que abans cal definir un marc normatiu clar que reguli la seva utilització. Per aquest motiu, la corporació es troba en aquests moments en fase de redacció del text.
Malgrat aquest treball, Cairat ha volgut desvincular la iniciativa a un increment dels problemes de seguretat a la parròquia. Segons ha afirmat, a Sant Julià de Lòria no s’ha detectat un augment de les agressions ni de les incidències que justifiqui accelerar l’aprovació del reglament. Doncs, ha defensat que les càmeres corporals poden ser una eina útil en cas que es produeixi algun incident i que el comú ha de disposar d’aquest recurs si arriba a ser necessari.
En aquest sentit, ha volgut transmetre un missatge de tranquil·litat de cara a la Festa Major i ha assegurat que el dispositiu de seguretat està coordinat amb la Policia després dels incidents registrats durant la festa del Poble d’Encamp. Cairat ha apuntat que el comú lauredià ha mantingut reunions amb els cossos d’ordre per coordinar el dispositiu, especialment pel que fa al control dels accessos als espais amb més afluència de públic, com la plaça de la Germandat i la zona de l’aparcament del Prat Gran.
El cònsol ha remarcat que es tracta d’un dispositiu que «es ve fent cada any» i ha deixat clar que no respon a una mesura extraordinària, sinó a la planificació habitual de la festa. En relació amb això, ha insistit que el més important és que la ciutadania pugui gaudir de la celebració amb normalitat. «Venim a la Festa Major per gaudir i passar-nos-ho bé», ha afirmat, tot apel·lant al civisme dels assistents perquè les activitats es desenvolupin «sempre sense fer mal», informa l’ANA.