Canillo fa un balanç positiu de la prova pilot amb càmeres corporals i manté la voluntat d’implantar-les durant tot l’any

Balanç positiu per part del comú canillenc del primer cap de setmana de prova pilot amb càmeres corporals als agents de circulació, i amb la voluntat d’estendre’n l’ús més enllà de les festes majors una vegada es resolguin els darrers aspectes jurídics pendents. «Ha sigut una festa molt reeixida i que ha transcorregut amb total normalitat, molt correcta a diferència del que hagi pogut passar en altres parròquies», ha valorat el cònsol major, Jordi Alcobé, qui ha destacat que la prova pilot ha permès començar a identificar «quins punts de millora hi ha» de cara a una futura implantació.
Així, el mandatari comunal ha assegurat, en roda de premsa posterior a la sessió de Consell de Comú, que la resposta ciutadana ha estat positiva: «Estem molt satisfets que la gent ho ha valorat i percebut amb bona acceptació, sabent que la mesura té un efecte preventiu i reactiu per protegir els canillencs», ha afirmat, apuntant que l’experiència es repetirà durant la resta de festes majors de la parròquia per continuar recopilant informació abans de prendre una decisió definitiva. «Ha estat un èxit i la repetirem amb voluntat de fer-ne un seguiment amb els elements reals que hem obtingut», ha indicat Alcobé.
En paral·lel, el cònsol ha reiterat que l’objectiu del comú és implantar les càmeres durant tot l’any quan el marc legal ho permeti. «Quan es tingui l’aprovació total es podrà dur a terme la seva implementació dia i nit», ha explicat, destacant que altres corporacions comunals segueixen de prop l’evolució del projecte: «Molts altres comuns també estan esperant que s’aprovi aquesta mesura i que es desbloquegi, com també el Govern», ha afirmat, tot recordant que una de les qüestions pendents és determinar en quines condicions la Policia podrà utilitzar aquest tipus de dispositius i accedir, si escau, a les gravacions efectuades pels agents de circulació.