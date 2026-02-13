El Comú de Canillo evita pronunciar-se sobre l’oposició de tres propietaris al projecte de telefèric de l’Armiana

El Comú de Canillo no es pronunciarà, de moment, sobre l’oposició formal presentada per tres propietaris al projecte de transport per cable entre el nucli de Canillo i l’Armiana. Segons ha pogut saber aquest mitjà, la corporació ha declinat fer declaracions perquè el projecte definitiu encara no ha estat lliurat: “No farem cap declaració perquè el projecte definitiu que està encarregat no està acabat i, per tant, no està ni entregat al comú”, han indicat fonts comunals, afegint que l’escrit presentat pels particulars “acaba d’entrar i ha de seguir el seu curs legal”.
La resposta arriba l’endemà que es fes públic que tres propietaris canillencs han formalitzat per escrit la seva oposició al projecte en considerar que la infraestructura sobrevolaria les seves finques sense que existeixi una servitud legalment constituïda que ho empari. En l’escrit, adreçat al comú amb data 29 de gener, els afectats han manifestat la seva “disconformitat amb la pretensió del comú d’imposar-nos una servitud de sobrevol de les nostres propietats mitjançant la construcció d’un giny mecànic”.
Els signants sostenen que no han formalitzat cap acord que permeti considerar constituïda aquesta servitud i alerten que l’actuació “atempta contra el nostre dret a la propietat”, tot invocant l’article 27 de la Constitució. En aquest sentit, recorden que la Llei d’expropiació forçosa estableix que qualsevol privació singular de la propietat ha d’estar degudament fonamentada i comportar la corresponent indemnització.