Tres propietaris de Canillo rebutgen el telefèric de l’Armiana i refusen que el giny sobrevoli les seves finques

Tres propietaris de Canillo han formalitzat per escrit la seva oposició al projecte de transport per cable entre Canillo i l’Armiana impulsat pel Comú de Canillo, en considerar que la infraestructura sobrevolaria les seves finques (Les Somiades, el Càmping Casal i la parcel·la on s’ubica el garatge del Molí) sense que existeixi cap servitud legalment constituïda que ho empari. En un escrit adreçat a la corporació comunal amb data 29 de gener, els afectats manifesten la seva “disconformitat amb la pretensió del comú d’imposar-nos una servitud de sobrevol de les nostres propietats mitjançant la construcció d’un giny mecànic”.
Segons exposen, tots tres van ser convocats individualment a reunions a Casa Comuna després de la publicació al BOPA, el 10 d’octubre del 2025, de l’edicte d’adjudicació dels treballs de redacció del projecte i direcció d’obra del transport per cable. Durant aquestes trobades, afirmen que se’ls va lliurar un projecte de conveni titulat ‘Conveni servitud de sobrevol’, amb data genèrica d’octubre del 2025, pel qual se’ls proposava constituir gratuïtament una servitud a favor del comú per a la construcció, instal·lació i funcionament del giny destinat a facilitar l’accés a la passarel·la tibetana de la Vall del Riu.
Els afectats reiteren la seva “disconformitat” i asseguren que van expressar la seva oposició “des del primer moment”, tot remarcant que no han signat “cap document que permeti considerar constituïda aquesta servitud”. En aquest sentit, recorden que, malgrat no existir cap acord formalitzat, ja s’ha adjudicat la redacció del projecte i que la voluntat del comú seria encarregar les obres abans de l’estiu. A més, sostenen que l’actuació comunal “atempta contra el nostre dret a la propietat” i invoquen l’article 27 de la Constitució, el qual reconeix el dret a la propietat privada i estableix que ningú no pot ser privat dels seus béns sinó per causa justificada d’interès públic, mitjançant justa indemnització i d’acord amb el procediment legalment establert. Així, alerten que la imposició d’una servitud sense acord podria equivaldre a una “expropiació forçosa de facto”.
Els signants recorden igualment que la Llei d’expropiació forçosa defineix l’expropiació com qualsevol privació singular de la propietat acordada imperativament i admet que pugui tenir per objecte la constitució de servituds, però remarquen que la indemnització és un element essencial del procediment i que qualsevol restricció dels drets de propietat ha d’estar degudament fonamentada per llei. A més, adverteixen d’una possible “desviació de poder” si el comú adjudica les obres sense disposar del títol jurídic necessari, tal com es va anunciar en el Consell de Comú del 21 de gener.
“L’administració no pot iniciar la construcció mentre no hi hagi base legal per a la restricció dels drets de propietat”, sostenen. Per tot plegat, els propietaris demanen que es tingui per presentada formalment la seva oposició a la constitució d’una servitud gratuïta de sobrevol sobre els seus terrenys i sol·liciten que es retiri el projecte o se’n modifiqui el traçat amb “la finalitat de preservar la plena propietat” de les finques afectades.