El COIA treballa per validar la prescripció infermera mentre Ballester confia que sigui una realitat “ben aviat”

La nova junta del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers d’Andorra (COIA), encapçalada per Gemma Ballester, està treballant per donar validesa a la prescripció infermera, la qual consistiria a donar validesa legal perquè les infermeres puguin prescriure determinats productes sanitaris relacionats amb la seva pràctica assistencial, sense que el pacient hagi de passar abans per una altra consulta mèdica.
Així ho ha avançat Ballester en declaracions als mitjans aquesta tarda en el marc del Dia Internacional de la Infermeria. “És un repte que ja ve de les juntes anteriors i ara estem treballant amb el Ministeri de Salut i la CASS per poder tirar endavant aquest projecte”, ha afirmat, tot recordant que “ja funciona en altres països i que esperem que aquí sigui una realitat ben aviat”.
“És un repte que ja ve de les juntes anteriors i ara estem treballant amb el ministeri de Salut i la CASS per poder tirar endavant aquest projecte” – Gemma Ballester
Per contextualitzar millor quins canvis comportaria l’aprovació de la proposta, Ballester ha apuntat que la infermeria “té capacitat –coneixements i formació– per prescriure els seus productes sanitaris amb autonomia”, posant d’exemple que actualment és la infermera “qui decideix quin apòsit, pomada o material és el més adequat per a la cicatrització”.
No obstant això, la presidenta del COIA ha subratllat que “per obtenir-lo –el material–, sovint cal una altra validació”. D’aquesta manera, amb la validesa de la prescripció infermera,“la professional podria indicar directament aquest material amb reconeixement oficial”, ha apuntat, tot indicant que “l’usuari no hauria d’anar a les altres consultes per poder obtenir aquest material”.
“No n’hem posat cap [terminis] perquè depèn de molts factors i de moltes institucions. No és una cosa fàcil canviar reglaments, canviar coses” – Gemma Ballester
Igualment, Ballester ha deixat clar que el projecte no se centra inicialment en medicaments, sinó en material sanitari. “En principi estem començant per aquests materials sanitaris, i anirem veient quines coses podem incloure i quines no. S’ha de negociar tot això i veure com es pot organitzar i com es pot reglamentar”, ha remarcat. Quant a dates, la cap del COIA no ha pogut concretar terminis. “No n’hem posat cap perquè depèn de molts factors i de moltes institucions. No és una cosa fàcil canviar reglaments”, tot i destacar que suposaria un “avenç endavant quant a recursos, facilitat per a l’usuari i empoderament per part de la infermeria”.
Una professió infravalorada
Pel que fa a la situació del sector, amb actualment 554 col·legiats, Ballester ha considerat que “no està malament donades les característiques del país”, tot i que ha mencionat que “estem per sota del que recomana l’OMS”. En aquest sentit, la vicepresidenta del COIA, Isabel Vallejo, ha aprofitat per posar en valor una professió que sovint ha estat infravalorada. “Sempre s’ha dit que la infermera era l’ajudant del metge, la practicant o l’auxiliar”, tot ressaltant que “som universitàries des de fa molts anys. Tenim el nostre grau i una professió pròpia, amb les nostres tasques pròpies”.
En aquesta línia, la vicepresidenta ha assegurat que “fem un lligam amb el pacient durant 365 dies l’any i també amb altres professionals sanitaris”. A més, ha sostingut el treball “multidisciplinari” de les infermeres, indicant que sovint “som els que donem la cara”. Així, ha finalitzat reiterant que “fem molta cosa que no es reflecteix realment”.