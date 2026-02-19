Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La trobada del Consell Econòmic i Social d'aquest dijous. | SFGA / JAViladot
Alex Montero Carrer

El CES avala habilitar noves quotes per a residents passius i autònoms i avança 150 autoritzacions de treball qualificat

S'emeten 200 permisos per a passius, 200 per a compte propi i una ampliació de residència i treball que es descomptarà de la quota de l'abril

El Consell Econòmic i Social ha emès aquest dijous un dictamen favorable a l’obertura de noves quotes d’immigració que el Govern preveu aprovar pròximament en Consell de Ministres. La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha detallat que s’habilitaran 200 noves quotes per a residents passius (les darreres es van aprovar el 2023) i també noves places per a treballadors per compte propi.

En el cas dels autònoms, Marsol ha explicat que es mantenen els mateixos criteris que en l’última obertura: unes 200 quotes, de les quals aproximadament 150 són de caràcter general, 30 per a professionals titulats i 20 reservades al sector sanitari, especialment metges. Totes elles es descomptaran de la quota general quan s’obri novament a l’abril. A més, s’ha aprovat una ampliació puntual de 150 autoritzacions (135 de residència i treball i 15 per a treballadors transfronterers) per a ocupacions dels grups 1 i 2 de la Classificació Nacional d’Ocupacions, corresponents a llocs directius i perfils tècnics altament qualificats, així com per a professionals dels sectors sanitari, educatiu i de l’atenció a les persones. Aquestes també es restaran del contingent previst per a l’abril.

“Entenem que són unes quotes necessàries perquè hi ha demanda i, per tant, hi hem donat el nostre vistiplau […] Les necessitats de les empreses estan per sobre de la quota que s’està fixant” – Gerard Cadena

Des de la Confederació Empresarial Andorrana, el seu president, Gerard Cadena, ha valorat positivament la mesura i ha indicat que respon a una necessitat real del teixit empresarial. “Entenem que són unes quotes necessàries perquè hi ha demanda i, per tant, hi hem donat el nostre vistiplau”, ha afirmat. Cadena ha apuntat que, per segona vegada consecutiva, la quota general s’ha acostat a l’esgotament abans del previst, fet que evidencia que “les necessitats de les empreses estan per sobre de la quota que s’està fixant”, si bé ha matisat que actualment es tracta d’una previsió i no d’un esgotament total.

En canvi, des de la Unió Sindical d’Andorra, el secretari general Gabriel Ubach ha defensat que les quotes s’haurien de diversificar més per sectors i ajustar-se a les necessitats reals del país: “No fer una quota general on entri tothom, sinó incidir més en els sectors que realment ho necessiten”, ha exposat, advertint que “el lògic seria tenir clar que podem donar habitatge i serveis a aquests treballadors, cosa que ara per ara no tenim”. Per la seva banda, el secretari general del Sindicat d’Ensenyament Públic, Sergi Esteves, s’ha posicionat en contra de l’ampliació de 200 permisos per a residents passius, remarcant que aquesta mesura “no ajuda a estabilitzar el mercat” i pot actuar com a factor de pressió a l’alça sobre els preus.

El consum de les quotes de temporers arriba fins al 96,8% a finals de gener i ja s’acosta al límit previst per decret

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Una etapa que s’acomiada, una cultura que continua creixent
L’Auditori Nacional reobre després d’un any d’obres de millores estructurals amb una inversió de 1,3 milions d’euros
La FAE valora positivament els resultats aconseguits a l’alpí i reconeix uns “Jocs difícils” en la disciplina de fons

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Economia, Societat
El Col·legi de Metges treballa amb Govern per actualitzar els procediments diagnòstics i quirúrgics del decret
  • Societat
La Comissió de Festes demana disculpes a la comunitat jueva i reconeix l’ús “inadequat” de l’estrella de David
  • Societat
Benchluch i la comunitat jueva tanquen la polèmica del Carnaval amb les disculpes de la Comissió de Festes
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
La capital millorarà la senyalització de Riberaygua i remodelarà Aigüeta i Biscariet després de les actuals obres
  • Parròquies, Societat
El nou reglament de Jovial, en darrera revisió jurídica, fixarà un protocol mensual per frenar els impagaments
  • Cultura, Parròquies
El tribunal condemna al rei Carnestoltes per la mancança d’identitat en els noms comercials del Principat
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu