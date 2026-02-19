El CES avala habilitar noves quotes per a residents passius i autònoms i avança 150 autoritzacions de treball qualificat

El Consell Econòmic i Social ha emès aquest dijous un dictamen favorable a l’obertura de noves quotes d’immigració que el Govern preveu aprovar pròximament en Consell de Ministres. La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha detallat que s’habilitaran 200 noves quotes per a residents passius (les darreres es van aprovar el 2023) i també noves places per a treballadors per compte propi.
En el cas dels autònoms, Marsol ha explicat que es mantenen els mateixos criteris que en l’última obertura: unes 200 quotes, de les quals aproximadament 150 són de caràcter general, 30 per a professionals titulats i 20 reservades al sector sanitari, especialment metges. Totes elles es descomptaran de la quota general quan s’obri novament a l’abril. A més, s’ha aprovat una ampliació puntual de 150 autoritzacions (135 de residència i treball i 15 per a treballadors transfronterers) per a ocupacions dels grups 1 i 2 de la Classificació Nacional d’Ocupacions, corresponents a llocs directius i perfils tècnics altament qualificats, així com per a professionals dels sectors sanitari, educatiu i de l’atenció a les persones. Aquestes també es restaran del contingent previst per a l’abril.
“Entenem que són unes quotes necessàries perquè hi ha demanda i, per tant, hi hem donat el nostre vistiplau […] Les necessitats de les empreses estan per sobre de la quota que s’està fixant” – Gerard Cadena
Des de la Confederació Empresarial Andorrana, el seu president, Gerard Cadena, ha valorat positivament la mesura i ha indicat que respon a una necessitat real del teixit empresarial. “Entenem que són unes quotes necessàries perquè hi ha demanda i, per tant, hi hem donat el nostre vistiplau”, ha afirmat. Cadena ha apuntat que, per segona vegada consecutiva, la quota general s’ha acostat a l’esgotament abans del previst, fet que evidencia que “les necessitats de les empreses estan per sobre de la quota que s’està fixant”, si bé ha matisat que actualment es tracta d’una previsió i no d’un esgotament total.
En canvi, des de la Unió Sindical d’Andorra, el secretari general Gabriel Ubach ha defensat que les quotes s’haurien de diversificar més per sectors i ajustar-se a les necessitats reals del país: “No fer una quota general on entri tothom, sinó incidir més en els sectors que realment ho necessiten”, ha exposat, advertint que “el lògic seria tenir clar que podem donar habitatge i serveis a aquests treballadors, cosa que ara per ara no tenim”. Per la seva banda, el secretari general del Sindicat d’Ensenyament Públic, Sergi Esteves, s’ha posicionat en contra de l’ampliació de 200 permisos per a residents passius, remarcant que aquesta mesura “no ajuda a estabilitzar el mercat” i pot actuar com a factor de pressió a l’alça sobre els preus.