La presó en xifres

La Comella redueix el nombre d’interns fins als 54 respecte el 2024, gairebé la meitat de nacionalitat estrangera

Dels interns actuals i un total de 153 places, els col·lectius més nombrosos són els majors de 35 anys (49,6%) i els d’entre 21 i 35 anys (48,2%)

El centre penitenciari de la Comella ha registrat un descens significatiu del nombre de persones internes, situant-se en 54 reclusos a finals del 2025. Aquesta xifra representa una davallada del 27% respecte de l’any anterior, quan n’hi havia 74. Tenint en compte que la capacitat total de les instal·lacions és de 153 places, l’ocupació actual se situa en el 35,3%, molt per sota del límit màxim del centre. Pel que fa al perfil dels interns, la gran majoria són homes, amb 52 reclusos (96,3%), mentre que només hi ha dues dones (3,7%). Quant a la nacionalitat, predominen les altres nacionalitats (42,6%) i l’andorrana (27,8%).

Durant el 2025 s’han registrat 139 ingressos penitenciaris, una xifra que suposa una disminució del 44,8% en comparació amb els 252 ingressos del 2024. D’aquests, 127 corresponen a homes i 12 a dones. Per franges d’edat, els col·lectius més nombrosos són els majors de 35 anys (49,6%) i els d’entre 21 i 35 anys (48,2%). Pel que fa a la tipologia dels delictes, el més habitual continua sent la conducció sota els efectes de l’alcohol o les drogues, amb 32 ingressos, que representen el 23% del total. En relació amb la situació processal, la mitjana anual de persones en règim penal ha estat de 34,4, mentre que en règim preventiu s’ha situat en 30,1.

Finalment, al llarg de l’any s’han comptabilitzat 108 condemnes, de les quals 100 corresponen a homes i 8 a dones. La major part, un 87%, ja estan finalitzades, mentre que el 13% restant continuen en curs. Pel que fa a la durada, les més habituals són les condemnes d’entre 1 i 15 dies i d’1 a 3 mesos, que representen un 25% cadascuna.

Molné assegura que els interns reben tractaments ajustats a criteris mèdics i descarta la sobremedicació a la Comella

