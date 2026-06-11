La lectura fàcil arribarà a la Constitució i s’estendrà progressivament als principals textos legislatius del país

La lectura fàcil començarà a obrir-se pas dins del corpus legislatiu andorrà, després del conveni de col·laboració signat aquest dijous entre l’ens governamental i la Sindicatura per adaptar textos jurídics i normatius a un format més comprensible. “És un conveni que hem compartit per fer els textos legislatius amb lectura fàcil”, ha explicat la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, tot destacant que el projecte arrenca amb la voluntat de fer més entenedora la documentació pública.
Per on començarà, doncs, la iniciativa? La voluntat sembla clara: adaptar el text de la Constitució, tot i que la decisió definitiva «encara no està tancada». Segons ha apuntat Marín, els treballs s’estendran posteriorment a altres textos legislatius que afectin directament les persones amb discapacitat i, per fer-ho, el Departament d’Autonomia Personal treballarà conjuntament amb la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell i amb una empresa especialitzada que serà contractada específicament per desenvolupar aquestes adaptacions.
“Tan de bo que en un any ho poguéssim fer, però això serà molt més llarg” – Trini Marín
Tanmateix, la titular de la cartera d’Afers Socials ha insistit que el projecte no està pensat exclusivament per a persones amb discapacitat, sinó que ha de serviri per fer més accessibles uns textos que sovint resulten difícils d’interpretar per al conjunt de la població: “Al final serà bo per a tota la ciutadania”, ha assegurat, posant com a exemple les resolucions administratives. “A vegades, una resposta amb una resolució que parla de segons quin article és complicada de poder entendre”, ha afegit.
“La CASS, per exemple, ja ha començat a enviar les resolucions amb lectura fàcil”, ha recordat Marín, qui ha posat també en valor el fet de poder entendre els motius pels quals una petició és acceptada o denegada. “Almenys sabràs per quin motiu t’ho poden denegar o per quin motiu t’ho han donat favorable”, ha indicat. Pel que fa al calendari, la ministra ha admès que “tan de bo que en un any ho poguéssim fer, però això serà molt més llarg”, ja que l’adaptació a lectura fàcil no consisteix simplement a simplificar el llenguatge jurídic: “Hem de garantir que signifiqui el mateix”, motiu pel qual els textos hauran de ser revisats i validats abans de l’aprovació definitiva.
“Comencem amb la Constitució perquè és la llei fonamental del nostre ordenament jurídic” – Carles Ensenyat
Per la seva banda, el síndic general, Carles Ensenyat, ha situat la iniciativa dins del compromís adquirit durant aquesta legislatura: “Volem que part o tota aquesta legislació pugui ser accessible per a la ciutadania”, ha manifestat, tot destacant que després de les actuacions impulsades per fer més accessible la seu parlamentària i els canals digitals de l’ens, el pas següent era facilitar també l’accés al contingut de les lleis. “Comencem amb la Constitució perquè és la llei fonamental del nostre ordenament jurídic”, ha afegit Ensenyat.
En aquest sentit, el síndic general ha coincidit amb la ministra a l’hora de destacar que la voluntat “no és solament que serveixi a aquelles persones que tinguin una discapacitat, sinó apropar-ho a tota la ciutadania”, tot reconeixent que, fins i tot les persones acostumades a treballar amb textos legals, troben sovint dificultats per interpretar-los: “Jo m’he dedicat a llegir textos burocràtics i moltes vegades costa molt”, ha admès. A més, ha comparat la iniciativa amb el concepte d’accessibilitat universal aplicat a l’espai públic. “No fas la rampa per la persona que va amb cadira de rodes; ho fas perquè tothom hi pugui accedir. Això és el mateix”, ha exemplificat.