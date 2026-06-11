Detingut a Escaldes el presumpte ‘cervell’ d’una xarxa lligada al transport de 1.300 quilos de cocaïna a França

La Policia ha detingut a Escaldes-Engordany el responsable d’una empresa de transports, un home de 37 anys, per la seva presumpta vinculació amb una xarxa internacional de tràfic de drogues relacionada amb una de les majors confiscacions de cocaïna dels darrers mesos a França. L’arrest s’ha produït en el marc d’una operació judicial coordinada entre les autoritats andorranes, espanyoles i franceses.
La investigació es remunta al mes d’agost del 2025, quan la Gendarmeria francesa i la Guàrdia Civil van interceptar a la zona de Bordeus un camió procedent d’Espanya que transportava 1.300 quilos de cocaïna. A partir de la detenció del conductor i de les indagacions posteriors, els investigadors haurien identificat el detingut com una de les persones encarregades d’organitzar la logística i la distribució dels estupefaents dins d’una estructura criminal d’abast internacional.
Durant l’escorcoll al seu domicili es van intervenir prop de 5.000 euros en efectiu, rellotges de luxe, material electrònic i una targeta associada a un compte de criptomonedes
L’home residia al Principat i des d’Andorra coordinaria l’activitat de l’empresa de transports, amb seu a Espanya. La droga es traslladava des de la península Ibèrica cap a diversos països europeus sense arribar a transitar pel territori andorrà. La detenció s’ha efectuat després de mesos de treball conjunt entre l’Àrea de Policia Judicial i Investigació Criminal, la Guàrdia Civil, la Gendarmerie nationale francesa i l’Oficina Antidroga francesa (OFAST). Finalment, la justícia francesa va cursar aquesta setmana una petició d’arrest internacional a través d’INTERPOL.
L’empresari està acusat de presumptes delictes contra la salut pública per tràfic de drogues i contra l’ordre públic per pertinença a banda organitzada. A més, les autoritats franceses també li atribueixen un delicte vinculat al blanqueig de capitals. Durant l’escorcoll efectuat al seu domicili d’Escaldes-Engordany, els agents van intervenir diversos dispositius electrònics, rellotges d’alta gamma, una targeta associada a un compte de criptomonedes i prop de 5.000 euros en efectiu.
En un segon escorcoll a Saragossa, es van localitzar tres quilos de marihuana, 20.000 euros en efectiu, un altre rellotge de luxe, més equips electrònics i documentació relacionada
De manera paral·lela, la Guàrdia Civil, amb el suport de la Gendarmerie i de l’OFAST, va dur a terme diversos escorcolls a Saragossa. En aquestes actuacions es van localitzar tres quilos de marihuana, 20.000 euros en efectiu, un altre rellotge de luxe, equips electrònics i documentació relacionada amb la investigació. La causa continua oberta i es troba sota secret de sumari, mentre les autoritats mantenen les diligències per determinar l’abast complet de la xarxa criminal i les possibles responsabilitats de la resta d’investigats.