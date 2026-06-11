Espot admet que és “difícil d’entendre” el bloqueig de l’Acord amb la UE i confia desencallar-lo en les properes setmanes

El cap de Govern, Xavier Espot, ha admès aquest dijous que cada vegada li resulta més complicat comprendre les reticències que encara impedeixen l’aprovació definitiva de l’Acord d’associació amb la Unió Europea. Durant la seva intervenció a la Trobada Empresarial al Pirineu, Espot ha qualificat de “difícil d’entendre” la situació actual, especialment després de més d’una dècada de negociacions i en un moment en què el procés continua bloquejat per la negativa de Bulgària a donar el vistiplau necessari dins del Consell Europeu.
Tanmateix, el cap de Govern ha volgut desvincular Andorra d’aquesta situació, assegurant que es tracta d’un conflicte “molt aliè” al Principat. “Malauradament, és una qüestió que ens és molt aliena perquè és una qüestió bilateral”, ha afirmat, en referència a la discrepància existent entre Bulgària i San Marino. Malgrat aquest escull, Espot ha afirmat que tant Andorra com San Marino continuen treballant per desbloquejar la situació: “Nosaltres, i sobretot San Marino, treballem des de la discreció”, tot destacant que tant les institucions europees com diversos estats membres estan implicats en la cerca d’una solució.
“Malauradament, és una qüestió que ens és molt aliena perquè és una qüestió bilateral […] Nosaltres, i sobretot San Marino, treballem des de la discreció” – Xavier Espot
“Sabem que no només les institucions europees, sinó molts estats membres de la Unió Europea estan treballant de valent per desbloquejar aquesta situació”, ha assenyalat, mostrant-se esperançat que el desbloqueig es pugui produir “en les properes setmanes”. Així, el dirigent ha recordat que l’acord requereix l’aval unànime dels 27 estats membres reunits al Consell Europeu, un requisit que converteix qualsevol oposició individual en un obstacle determinant. “Si un país, un únic país, no dona suport a aquest acord o el posposa, aquesta aprovació no pot tenir lloc”, ha remarcat.
No obstant això, Espot s’ha mostrat convençut que el procés acabarà prosperant. De fet, ha expressat el desig de veure ratificat l’acord pel Parlament Europeu abans de finalitzar el seu mandat, admetent, però, que cada vegada sembla més complicat poder celebrar el referèndum dins dels terminis que inicialment preveia l’Executiu. A més, ha reivindicat, una vegada més, el llarg recorregut que ha conduït fins a l’actual text negociat, apuntant que les converses s’han allargat deu anys i han hagut de superar ‘obstacles’ com la pandèmia de la Covid-19 o el Brexit.