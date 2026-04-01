Molné assegura que els interns reben tractaments ajustats a criteris mèdics i descarta la sobremedicació a la Comella

“La medicació dels interns és una prescripció mèdica i nosaltres no hi tenim cap capacitat de decisió”, ha afirmat la ministra d’Interior i Justícia, Ester Molné, davant la Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals, en relació amb el tractament farmacològic al centre penitenciari de la Comella. Així doncs, la titular de la cartera ha defensat que la situació actual s’ha ajustat després de les observacions inicials sobre una possible sobremedicació, especialment en casos de salut mental.
En aquest sentit, ha assegurat que els tractaments responen exclusivament a criteris clínics i ha remarcat que “no tenim cap poder de decisió, és el criteri mèdic”. Molné ha explicat que la medicació es prescriu per pal·liar l’ansietat derivada de la privació de llibertat, ja que “les persones que estan allà tenen una crisi de vida molt important”. A més, ha apuntat que, en un context general on la població ja recorre a ansiolítics pel ritme de vida, és habitual que aquestes necessitats s’intensifiquin dins l’àmbit penitenciari, tot indicant que el Raonador del Ciutadà ha constatat posteriorment que la medicació actual “és la correcta”.
Per altra banda, i seguint aquest mateix discurs, Molné ha remarcat que els interns amb trastorns de salut mental reben una atenció adequada i que les conclusions de l’informe extern encarregat pel Govern són positives. “Se’ls dona una cura i una atenció que és correcta, tot i que hi ha alguns suggeriments de millora”, ha indicat. En paral·lel, es treballa en la millora contínua de les condicions dels interns i del personal penitenciari, tot detallant que a la Comella hi ha un grup multidisciplinari que mira quines són les mesures necessàries per a cada intern.
En aquesta línia, el Govern ha formalitzat una promesa de compra d’un terreny adjacent al centre penitenciari amb l’objectiu d’ampliar les instal·lacions. “Ja hem signat la promesa de venda i ara tramitarem un crèdit extraordinari per poder-la adquirir”, ha detallat la ministra, amb la previsió de completar l’operació abans de l’estiu. Aquesta ampliació ha de permetre “fer més activitats de reinserció” i incorporar nous espais, com un possible centre específic de salut mental i zones per afavorir la convivència entre interns.
Pel que fa a la capacitat, el centre pot acollir uns 80 interns i es manté dins dels límits establerts pels organismes internacionals. El director del Departament d’Institucions Penitenciàries, Miquel Àngel García Val, ha destacat que, tot i les dimensions reduïdes, es garanteixen condicions adequades, com la presència de llum natural a les cel·les, i ha recordat que s’han reduït els espais d’aïllament de cinc a dues unitats.
Vetllar per la seguretat i la integritat dels interns
Durant la compareixença també s’han abordat qüestions com la possible absència de denúncies per part dels interns per por a represàlies o els casos de suïcidi. En aquest sentit, la ministra ha reconegut que es tracta d’una problemàtica present en molts sistemes penitenciaris i ha assegurat que es treballa perquè “aquestes casuístiques passin el menys possible” i per reforçar els mecanismes de prevenció. Així mateix, s’ha posat sobre la taula la necessitat de garantir una separació adequada dels menors i d’adequar els espais actuals per evitar interferències en el funcionament del centre, especialment en àmbits com la salut mental.